Asylwerber drohte Mitarbeiter einer Betreuungsstelle

Ein 25-jäh­ri­ger gam­bi­scher Asyl­wer­ber soll am 9. Sep­tem­ber 2020 gegen 10.30 Uhr beim Info­point der Betreu­ungs­stel­le West in St.Georgen im Atter­gau laut­stark die vier anwe­sen­den Mit­ar­bei­ter bedroht haben, indem er mehr­mals schrie: “I will kill you all”.

Hin­ter­grund der Dro­hung war laut Poli­zei, dass er zur wei­te­ren Abwick­lung sei­nes Asyl­ver­fah­rens nach Fie­ber­brunn in Tirol ver­legt wer­den soll­te. Er war aber damit nicht ein­ver­stan­den. Der Asyl­wer­ber wird ange­zeigt, von der Betreu­ungs­stel­le wur­de er weg­ge­wie­sen, so die Poli­zei.