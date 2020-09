Außenbordmotoren am Traunsee gestohlen

In den ver­gan­ge­nen Tagen wur­den am Traun­see zwei Außen­bord­mo­to­ren gestoh­len. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men.

Bis­lang unbe­kann­te Täter stah­len zwi­schen 27. August 2020 und 5. Sep­tem­ber 2020 in Gmun­den einen an einem Segel­boot mon­tier­ten Elek­tro-Außen­bord­mo­tor. Der Außen­bord­mo­tor war mit einer Ket­te und einem Vor­hän­ge­schloss umwi­ckelt und gesi­chert. Die Sperr­vor­rich­tung wur­de jedoch nicht auf­ge­bro­chen.

Auch in Alt­müns­ter stahl ein noch unbe­kann­ter Täter zwi­schen 2. Sep­tem­ber 2020 und 5. Sep­tem­ber 2020 einen Außen­bord­mo­tor, der an einem Segel­boot ange­bracht war. Das zur Siche­rung des Außen­bord­mo­tors ange­brach­te Vor­hän­ge­schloss wur­de auf­ge­bro­chen und im Anschluss am Tat­ort ins Was­ser gewor­fen.