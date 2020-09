Bauern- und Erntemarkt erstmals an einem Termin

Der Ern­te­markt sowie der Bau­ern­markt in Alt­müns­ter fin­den in adap­tier­ter Form statt. Der Ver­kauf von Pro­duk­ten am Ern­te­markt ist auf­grund der Covid-19-Prä­ven­ti­ons­auf­la­gen nur mit Anmel­dung mög­lich.

Heu­er fin­det der Ern­te- und Bau­ern­markt am Sams­tag, den 3. Okto­ber 2020, von 8:30 (Neu) – 12 Uhr, am Markt­platz der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter statt. Auch die­ses Jahr wird eine Viel­zahl an Ern­te­pro­duk­ten erwar­tet. Das Sor­ti­ment reicht dabei von Äpfeln, Bir­nen, Zwetsch­ken, Bee­ren, Kräu­tern, Kür­bis­sen, Nüs­sen, Säf­ten, auch über Milch sowie ver­ar­bei­te­tes Fleisch. Die­ses Jahr wird der Ern­te­markt erst­mals zusätz­lich mit erle­se­nen Pro­duk­ten vom Bau­ern­markt ergänzt.

Wich­tig! Auf­grund der Covid-19-Prä­ven­ti­ons­auf­la­gen ist der Ver­kauf eige­ner Ern­te nur mit Anmel­dung mög­lich. Bit­te mel­den Sie sich bis spä­tes­tens 29. Sep­tem­ber 2020 tele­fo­nisch unter 0664/ 8484 533 oder per Mail an josef.pesendorfer@altmuenster.ooe.gv.at mit Namen, Anschrift und Tele­fon­num­mer. Die Tische wer­den auch heu­er wie­der kos­ten­los zur Ver­fü­gung gestellt. Außer­dem gilt Schutz­mas­ken­pflicht für Ver­käu­fer und Besu­cher.

Trotz der wie­der stei­gen­den Coro­na Infek­ti­ons­zah­len arbei­tet das Orga­ni­sa­ti­ons­team inten­siv dar­an, die Durch­füh­rung sol­cher Ver­an­stal­tun­gen zu ermög­li­chen. „Der Stel­len­wert von loka­ler Nah­ver­sor­gung steigt. Daher bin ich froh, dass es gera­de auch heu­er die Mög­lich­keit zum Erwerb von Pro­duk­ten direkt aus der Regi­on gibt“, erklärt Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Auch Kin­dern wird die­ses Jahr wie­der etwas Beson­de­res gebo­ten. Die Klei­nen bekom­men die Mög­lich­keit, Hasen und Hüh­ner zu strei­cheln, oder mit einem Pony eine Run­de zu rei­ten.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter