Dehydrierte Wanderer gerettet

Am Sonn­tag muss­ten fünf dehy­drier­te Wan­de­rer von der Berg­ret­tung Bad Ischl ins Tal gebracht wer­den. Die Grup­pe hat­te die Lage bei der Tour­pla­nung falsch ein­ge­schätzt und zu wenig Was­ser mit­ge­nom­men.

Sonn­tag­früh star­te­ten fünf Wan­de­rer zu einer Berg­tour auf den Leons­berg. Um 11:40 Uhr erreich­ten die fünf Wan­de­rer aus Nie­der­ös­ter­reich bzw. der Stei­er­mark den Gip­fel des Leons­ber­ges. Nach ca. 20 Minu­ten Rast star­te­ten sie die Über­schrei­tung Rich­tung Gar­ten­zin­ken. Wäh­rend der Über­schrei­tung wur­de ihnen bewusst, dass sie augen­schein­lich zu wenig Flüs­sig­keit mit­führ­ten.

Flüs­sig­keits­re­ser­ven auf­ge­braucht — Not­ruf

Da der “point of no return” bereits über­schrit­ten war, setz­ten sie ihren Weg fort und began­nen schließ­lich den Abstieg vom Gar­ten­zin­ken. Auf einer See­hö­he von ca. 1.000 Metern stieg eine 31-Jäh­ri­ge schnel­ler ab als die ande­ren vier Per­so­nen, um nach einer Quel­le zu suchen – die­se befin­det sich jedoch im Tal. Die vier ande­ren Wan­de­rer blie­ben dort im Schat­ten und alar­mier­ten schließ­lich auf­grund der Tat­sa­che, dass ihre Flüs­sig­keits­re­ser­ven end­gül­tig auf­ge­braucht waren, via Not­ruf den Berg­ret­tungs­dienst. Die 31-Jäh­ri­ge wur­de eben­falls tele­fo­nisch hier­von ver­stän­digt, wes­halb sie im Tal ver­blieb.

Not­la­ge durch man­geln­de Tou­ren­pla­nung

Meh­re­re Mit­glie­der der alar­mier­ten Berg­ret­tungs­orts­stel­le Bad Ischl stie­gen mit Geträn­ken auf und schließ­lich konn­ten die vier dehy­drier­ten Wan­de­rer selbst, in Beglei­tung der Berg­ret­ter, abstei­gen. Als Grund für die Not­la­ge kann man­geln­de Tou­ren­pla­nung ange­nom­men wer­den, da kei­ner die Tour kann­te und einer der Betei­lig­ten ledig­lich in einem Buch davon las und von einem Bekann­ten die Tour als “nicht so schwer” beschrie­ben bekam. Es wur­de die Län­ge und die Was­ser­knapp­heit der Tour unter­schätzt bzw. falsch ein­ge­schätzt. Die rest­li­che Aus­rüs­tung war ent­spre­chend der Tour ange­passt.