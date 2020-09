Fahrkarten für die Traunseetram in Gschwandt erhältlich

Ab sofort kön­nen Fahr­gäs­te der Traun­see­tram Tages- Wochen- und Monats­kar­ten sowie Vor­ver­kaufs-Tages­kar­ten (zum spä­te­ren Gebrauch) bequem und stress­frei am Gemein­de­amt in Gschwandt kau­fen.

Die Bür­ger­ser­vice­stel­len in Gmun­den und Kirch­ham sowie der SEP-Ein­kaufs­park bie­ten die­ses Ser­vice schon seit 2018 an. Nun haben auch alle Gschwandt­ner die Mög­lich­keit die Tickets am Gemein­de­amt zu kau­fen. Als Start­ge­schenk gibt’s für alle jene, die eine Monats­kar­te oder 10-Tages­ti­ckets kau­fen den prak­ti­schen Traun­see­tram-Trol­ley gra­tis dazu.

Vor­ver­kaufs-Tages­kar­ten haben sich bewährt

Der Vor­ver­kauf von Tages‑, Wochen- und Monats­kar­ten (sowie die belieb­te 6‑Fahrten Kar­te nur für die Zone Gmun­den) hat sich längst bewährt. Beson­ders beliebt sind die Tages­kar­ten ohne fixen Gül­tig­keits­tag, die qua­si auf Vor­rat gekauft wer­den kön­nen. Die­se müs­sen am Fahrt­tag in der Traun­see­tram ent­wer­tet wer­den und sind an die­sem Tag bis 24 Uhr gül­tig.

Vor­ver­kaufs-Tages­kar­ten sind somit ide­al für alle jene Fahr­gäs­te, wel­che die Traun­see­tram nicht täg­lich son­dern z.B. für eine Fahrt zum Wochen­markt nach Gmun­den, einen Aus­flug oder einen Besuch nut­zen. Per­fekt eig­nen sich die Fahr­kar­ten auch als Geschenk – ein­fach zum nächs­ten Anlass ein wenig Mobi­li­tät schen­ken!

So wird Traun­see­tram-Fah­ren noch ein­fa­cher! Ein­fach ein­stei­gen, ent­wer­ten und erle­ben.

Zum Über­blick: Vor­ver­kaufs­stel­len für die Traun­see­tram

NEU: Gemein­de­amt Gschwandt (Mo — Fr: 8–12 Uhr; Mo, Do: 13–17 Uhr)

Bür­ger­ser­vice­stel­le Gmun­den (Mo, Do: 8–17 Uhr; Di: 7–17 Uhr; Mi, Fr: 8–12 Uhr)

Bür­ger­ser­vice­stel­le Kirch­ham (Mo, Mi, Fr: 8–12 Uhr; Di, Do: 8–12 u. 14–17 Uhr)

SEP Ein­kaufs­park – Info Point (Mo-Do: 9–18.30 Uhr, Fr: 9–19 Uhr, Sa: 9–17 Uhr)

Stern & Haf­ferl Ver­kehr, Kufer­zei­le 32, 4810 Gmun­den: (Mo-Do: 7–12 u. 13–15:45 Uhr, Fr: 7–12:45 Uhr)

Bahn­hof Vorch­dorf (Mo-Fr: 7:30–12 u. 13–16:30 Uhr)

Alle Infos und Tari­fe auf www.stern-verkehr.at oder ein­fach die Traun­see­tram-App down­loa­den.

Foto: Stern & Haf­ferl Ver­kehr