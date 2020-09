Fahrzeuggespann von Zug erfasst

Ein Auto samt Anhän­ger ist am Nach­mit­tag auf einem Bahn­über­gang im Gemein­de­ge­biet von Püh­ret von einem Regio­nal­zug erfasst und in eine angren­zen­de Wie­se geschleu­dert wor­den. Der Unfall ende­te glimpf­lich.

Der 54-Jäh­ri­ger Mann fuhr am 9. Sep­tem­ber 2020 mit sei­nem Pkw samt Anhän­ger auf der Lehe­ner Gemein­de­stra­ße in Rich­tung Lehen, am Bei­fah­rer­sitz ein 62-Jäh­ri­ger. Der Fah­rer hielt sein Fahr­zeug beim Bahn­über­gang an, weil er einen Zug kom­men sah.

Fahr­zeug­ge­spann von Zug erfasst

Der Mann dürf­te anschlie­ßend von der Brem­se des Fahr­zeu­ges abge­rutscht sein. Er fuhr in die Bahn­kreu­zung ein und stieß mit einer Trieb­wa­gen­ma­schi­ne zusam­men, der das Fahr­zeug­ge­spann ent­zwei riss. Der Pkw wur­de ca. 30 bis 40 Meter nach rechts geschleu­dert, der Anhän­ger nach links.

Der Bei­fah­rer erlitt beim Ver­kehrs­un­fall Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Er wur­de ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Im Trieb­wa­gen befan­den sich 16 Per­so­nen, die alle­samt unver­letzt blie­ben, berich­tet die Poli­zei.

“Glück­li­cher­wei­se war nie­mand im Unfall­fahr­zeug ein­ge­klemmt. Wir haben dann die Eva­ku­ie­rung des Zuges unter­stützt”, so die Feu­er­wehr Püh­ret. Die Fahr­gäs­te wur­den mit einem Bus wei­ter­be­för­dert. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr führ­ten dann noch die Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges durch. Die Bahn­stre­cke war rund drei Stun­den unter­bro­chen, da der betrof­fe­ne Trieb­wa­gen abge­schleppt wer­den muss­te.

Bild­quel­le: FF Püh­ret & laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber