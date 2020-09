Faszination Technik: Jugend restauriert Pumpe aus dem Jahr 1958

Die Fir­ma Rosen­bau­er hat am 30.8.1953 eine „R 75“ Hoch­krei­sel­pum­pe zur Feu­er­wehr Alt­müns­ter gelie­fert. Dort hat sie im Lau­fe der Jah­re gute Diens­te geleis­tet. In den nächs­ten Jahr­zehn­ten hat sich die Tech­nik geän­dert, bzw. moder­ni­siert – Pum­pen wur­den neu und teil­wei­se in die Fahr­zeu­ge ein­ge­baut. Die Trag­kraft­sprit­ze wur­de außer Dienst gestellt.

Fast in Ver­ges­sen­heit gera­ten, haben sich vor eini­gen Jah­ren immer wie­der Kame­ra­den gefun­den, um den Ver­such der Restau­rie­rung zu star­ten. Die­ses Pro­jekt ist aber immer wie­der an man­geln­der Zeit, aber auch aus Kos­ten­grün­den gestoppt wor­den. Nun haben sich Micha­el Wie­sau­er, Ste­fan Treml und Simon Hödl im Herbst 2019 zusam­men­ge­fun­den und das Pro­jekt „Pum­pen­re­stau­rie­rung“ neu zu star­ten.

Die drei haben in stun­den­lan­ger Klein­ar­beit geschraubt, zer­legt, repa­riert, geputzt und schluss­end­lich, im Früh­jahr 2020 die Restau­rie­rung kom­plett fer­tig­ge­stellt. Anhand von ori­gi­nal Bau­plä­nen, konn­ten ein­zel­ne Tei­le selbst her­ge­stellt wer­den, da es vom Pro­du­zen­ten kei­ner­lei Ersatz­tei­le mehr gibt.

„Wenn man das Gerät nun in die­sem Zustand im Schu­lungs­raum auf dem Podest sieht, sind wir sehr stolz auf unse­re Arbeit“ so der ein­hel­li­ge Tenor der drei Schrau­ber. Ein beson­de­rer Dank gilt der Fa. Bachin­ger aus Traun­kir­chen, die ein pas­sen­des Podest zur Ver­fü­gung gestellt hat und wei­ters der Fa. Sacotec aus Gmun­den, die ein­zel­nen Tei­le sand­ge­strahlt und pul­ver­be­schich­tet hat.

Bericht und Fotos: Feu­er­wehr Alt­müns­ter