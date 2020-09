Felix Bleier — Gesamtsieger des Sommer Grand Prix der Langläufer

Der Lang­läu­fer des ASVÖ Nor­dic Ski­team Salz­kam­mer­gut (NTS) Felix Blei­er aus Bad Ischl erreich­te durch den Tages­sieg beim letz­ten Ren­nen des Plet­zer Resorts Som­mer Grand Prix auch den Sieg in der Gesamt­wer­tung der Junio­ren.

Ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand der Walch­see­lauf in Kai­ser­winkl (Tirol) statt. Die­ser Lauf­be­werb wur­de auch als Abschluss­ren­nen für den Ski­rol­ler Aus­tria Som­mer Grand Prix gewer­tet. Durch sei­nen Tages­sieg konn­te sich Felix Blei­er Jg. 2002 (WSV Spar­kas­se Bad Ischl) in der Gesamt­wer­tung von Platz 2 (nach 5 Ski­rol­ler-Ren­nen) noch auf den obers­ten Podest­platz manö­vrie­ren. Bei Kai­ser­wet­ter und ange­neh­men Lauf­tem­pe­ra­tu­ren muss­ten die Teil­neh­mer 2x die 5,3km Stre­cke rund um den Walch­see bewäl­ti­gen. Felix Blei­er teil­te sich das Ren­nen gut ein und konn­te letzt­lich mit einer Zeit von 38:35,8 min einen sou­ve­rä­nen Sieg in der Junio­ren­klas­se fei­ern.

„Mein Ziel heu­te war den zwei­ten Platz in der Gesamt­wer­tung zu ver­tei­di­gen, dass ich am Ende sogar den Gesamt­sieg holen konn­te hat mich schon über­rascht“, zeig­te sich Blei­er nach dem Ren­nen zufrie­den.

Der Gesamt­sieg des Aus­tria Som­mer Grand Prix 2020 ist neben dem Gewinn der Sil­ber­me­dail­le bei der Ski­rol­ler-ÖM in Vil­lach sicher der größ­te Erfolg auf natio­na­ler Ebe­ne für das Lang­lauf-Nach­wuchs­ta­lent aus dem Salz­kam­mer­gut. Nun gilt es die gute Form auch im Win­ter umzu­set­zen.

Foto: NTS