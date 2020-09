Impulsabend Genossenschaften neu gedacht

Das Sys­tem der Genos­sen­schaf­ten gibt es schon lan­ge Zeit und der­zeit ist es aktu­el­ler denn je, denn vie­le kön­nen mit­ein­an­der mehr bewe­gen. Der Impuls­abend am 28.9. um 19.00 Uhr im OKH Vöck­la­bruck lädt zum Neu erfah­ren die­ses Ansat­zes ein. Was sind Genos­sen­schaf­ten? Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es für regio­na­le Initia­ti­ven und ehren­amt­li­che Bür­ge­rIn­nen? Wie sieht das alles recht­lich aus? Die­se Fra­gen und noch vie­le mehr wer­den an die­sem Abend dis­ku­tiert. Dabei unter­stüt­zen zahl­rei­che Exper­tIn­nen und plau­dern aus dem Näh­käst­chen. So erzählt Wolf­gang Mader von OTE­LO EGEN All­ge­mei­nes zum The­ma Genos­sen­schaf­ten und Bernd Fischer aus Losen­stein erklärt anhand des prak­ti­schen Bei­spiels von „Ums Egg“ wie ein genos­sen­schaft­lich geführ­tes Geschäft funk­tio­nie­ren kann.

Der Impuls­abend ist eine Ver­an­stal­tung des 3‑jährigen Bil­dungs­pro­jek­tes Gemein­schafts­pra­xis der Lea­der­re­gi­on Vöck­la-Ager und fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Regio­nal­ma­nage­ment OÖ und Tran­si­ti­on Vöck­la­bruck statt. Der Ein­tritt ist frei, es wird jedoch auf­grund der Coro­na Pan­de­mie um ver­bind­li­che Anmel­dung ersucht.

Alle Infor­ma­tio­nen sind unter https://www.vrva.at/gemeinschaftspraxis/veranstaltungen/impulsabend-genossenschaften/ zu fin­den.

Foto: pri­vat