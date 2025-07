VÖCK­LA­BRUCK. Ein unan­ge­neh­mes Krib­beln, ein Taub­heits­ge­fühl oder sogar bren­nen­de Schmer­zen in der Hand kön­nen ein Hin­weis auf ein Kar­pal­tun­nel­syn­drom sein. In vie­len Fäl­len konn­te bis­her nur eine offe­ne Ope­ra­ti­on Abhil­fe schaf­fen. Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck (SK) kommt jetzt mit der mini­mal­in­va­si­ven ultra­schall­ge­ziel­ten Kar­pal­tun­nel­spal­tung eine neue, sehr scho­nen­de Behand­lungs­me­tho­de zum Ein­satz, die es den Pati­en­tIn­nen erlaubt, unmit­tel­bar nach dem Ein­griff das Kli­ni­kum wie­der zu verlassen.

Der Kar­pal­tun­nel wird von Kno­chen und einem star­ken Band aus Bin­de­ge­we­be gebil­det und befin­det sich in Höhe des Hand­wur­zel­ge­lenks an der Innen­sei­te der Hand. Durch den Kanal zie­hen Seh­nen und ein grö­ße­rer Nerv. Wenn es in die­sem Bereich zu einer Ver­en­gung des Kanals kommt, wird der durch­zie­hen­de Nerv bedrängt. Krib­beln, ein­ge­schla­fe­ne Hän­de bis hin zu Schmer­zen in den Fin­gern sind die Fol­ge. Im fort­ge­schrit­te­nen Sta­di­um kann es sein, dass die Fin­ger an Kraft ver­lie­ren und Gegen­stän­de, wie Kaf­fee­hä­ferl, aus der Hand glei­ten. Ursa­chen für das Syn­drom sind meist eine Über­be­an­spru­chung und Abnüt­zung im Bereich des Hand­ge­lenks aber auch eine ange­bo­re­ne Ver­en­gung des Karpaltunnels.

Minimalinvasive ultraschallgezielte Karpaltunnelspaltung

Abhil­fe für das unan­ge­neh­me und oft schmerz­haf­te Pro­blem bie­tet die Durch­tren­nung des straf­fen Ban­des, das den Kar­pal­tun­nel begrenzt. Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck kommt dabei, als einem von weni­gen Kran­ken­häu­sern in Öster­reich und dem ein­zi­gen in Ober­ös­ter­reich, die soge­nann­te mini­mal­in­va­si­ve ultra­schall­ge­ziel­te Kar­pal­tun­nel­spal­tung zum Ein­satz. Der radio­lo­gi­sche Ein­griff wird unter loka­ler Betäu­bung durch­ge­führt. Mit Hil­fe eines hoch­auf­lö­sen­den Ultra­schalls sieht der Arzt genau, wo der Schnitt gesetzt wird. Durch die Spal­tung des Ban­des wird der Nerv vom Druck ent­las­tet und es kommt zu einer raschen Lin­de­rung der Beschwerden.

Die­se neue Metho­de ver­eint gleich meh­re­re Vor­tei­le für die Pati­en­tIn­nen, erklärt Prim. Dr. Kaveh Akba­ri, der Vor­stand des Insti­tuts für Dia­gnos­ti­sche und Inter­ven­tio­nel­le Radio­lo­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck: „Der Ein­griff ist trotz vol­lem Bewusst­sein der Pati­en­tin bzw. des Pati­en­ten voll­kom­men schmerz­frei und dau­ert unge­fähr 20 Minu­ten. Es wird nur ein klei­ner Haut­schnitt von etwa 2–3 Mil­li­me­tern gesetzt, eine Naht ist nicht erfor­der­lich. Die Metho­de ist somit sehr scho­nend und hin­ter­lässt nur eine klei­ne, kaum sicht­ba­re Nar­be. Im Ver­gleich zur sonst übli­chen offe­nen Ope­ra­ti­on kann die betrof­fe­ne Hand nach dem Ein­griff sofort bewegt wer­den, eine Schie­ne zur Ruhig­stel­lung ist nicht not­wen­dig. Beson­ders geschätzt wird von unse­ren Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, dass sie unmit­tel­bar nach dem Ein­griff das Kli­ni­kum wie­der ver­las­sen kön­nen.“

Die mini­mal­in­va­si­ve ultra­schall­ge­ziel­te Kar­pal­tun­nel­spal­tung wird im SK Vöck­la­bruck nach Abklä­rung im nie­der­ge­las­se­nen Bereich mit ent­spre­chen­der Zuwei­sung, sowie einer dar­auf­fol­gen­den Unter­su­chung im Kli­ni­kum durch­ge­führt. Grund­sätz­lich kann sie von jeder Pati­en­tin bzw. jedem Pati­en­ten in Anspruch genom­men wer­den, sofern nicht­ope­ra­ti­ve Metho­den nicht zum erwünsch­ten Erfolg geführt haben.

Der Bedarf an The­ra­pien ist hoch. Immer­hin lei­den in Öster­reich bis zu 15 Pro­zent der Bevöl­ke­rung an einem Karpaltunnelsyndrom.