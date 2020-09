Ver­gan­ge­nen Don­ners­tag wur­den die begehr­ten Tro­phä­en zum renom­mier­tes­ten Wer­be­preis Öster­reichs in Linz über­reicht. Zwei davon gin­gen an die bei­den Gmund­ner Doris Wim­mer & Mat­thi­as Jung­wirth von Akku­rat Iden­ti­ty, die unter ande­rem einen erfolg­rei­chen Wer­be­film für die SFK Tech­no­lo­gie Manu­fak­tur in Kirch­ham pro­du­zier­ten.

Der dies­jäh­ri­ge Wer­be­preis CAE­SAR wur­de allen Hin­der­nis­sen zum Trotz von der Fach­grup­pe Wer­bung und Markt­kom­mu­ni­ka­ti­on der WKOÖ mit Rekord­be­tei­li­gung durch­ge­führt. Aus 424 Ein­rei­chun­gen wur­den die bei­den Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ex­per­ten in den Kate­go­rien Bewegt­bild und Digi­tal aus­ge­wählt und mit einem Sil­ber­nen und Bron­zen Cae­sar aus­ge­zeich­net.

„Wir freu­en uns wahn­sin­nig, dass wir uns neben gro­ßen Agen­tur­na­men behaup­ten konn­ten und gleich zwei der renom­mier­ten Wer­be­prei­se mit nach Hau­se neh­men durf­ten“, so Mat­thi­as Jung­wirth.

Die Desi­gnagen­tur

Akku­rat Iden­ti­ty ist eine jun­ge Gmund­ner Desi­gnagen­tur mit Fokus auf Cor­po­ra­te Design, Web­sites und Video­pro­duk­ti­on. Das Desi­gner­paar Doris Wim­mer & Mat­thi­as Jung­wirth unter­stützt Unter­neh­men bei ihrer Außen­kom­mu­ni­ka­ti­on, damit die­se bes­ser wahr­ge­nom­men wer­den. Nach vie­len Jah­ren in Wien zog es die bei­den im Früh­jahr 2020 zurück ins Salz­kam­mer­gut, wo sie nun direkt an der Traun ihre Ideen für Kun­den ver­wirk­li­chen.

Zitat Clau­dia Has­lin­ger (SFK)

„Wir haben so eine Freu­de mit den tol­len Ergeb­nis­sen, die Doris & Mat­thi­as immer wie­der für uns pro­du­zie­ren! Zwei Exper­ten aus der Regi­on, die hohe Qua­li­tät lie­fern und auf die man sich ein­fach ver­las­sen kann“, so Clau­dia Has­lin­ger von SFK.

Die ausgezeichneten Projekte

CAE­SAR in Bron­ze (Kate­go­rie Bewegt­bild)

Titel: Leh­re zum Tisch­le­rei­tech­ni­ker

Auf­trag­ge­ber: SFK Tech­no­lo­gie Manu­fak­tur, Kirch­ham

Ideen ver­wirk­li­chen und einen Beruf mit Zukunft erler­nen? Für die SFK Tech­no­lo­gie Manu­fak­tur, ver­wirk­lich­te Akku­rat Iden­ti­ty einen authen­ti­schen, jun­gen Lehr­lings­film samt zuge­hö­ri­ger Kam­pa­gne im Web und auf Social Media und lässt dabei Jung und Alt zu Wort kom­men.