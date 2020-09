Kartenfestival in Ebensee

In der 3. Run­de der 1. Klas­se Süd kommt mit dem ATSV Rüs­torf ein Titel­aspi­rant nach Eben­see. Die Hackl Elf star­tet mit zwei Sie­gen in die neu­en Sai­son und konn­te letz­te Woche einen wich­ti­gen 2:0 Sieg gegen Alt­müns­ter ein­fah­ren. Rüs­torf trenn­te sich mit einem 1:1 gegen Zipf.

Die ers­te Chan­ce hat der heu­te Bären­star­ke Valen­tin Vesel­aj, sein Vol­ley Schuss kann aber vom Rüs­tor­fer Tor­hü­ter ent­schärft wer­den. In der 18. Minu­te streif­te eine Flan­ke von Jan Sokol die Lat­te. Kurz dar­auf ist es wie­der Vesel­aj, der am Goa­lie schei­tert. Nach einem ver­meint­li­chen Foul von Mathi­as Loidl zeigt der Unpar­tei­ische auf den Punkt. Elf­me­ter für Rüs­torf, wel­chen Phil­ipp Rensch gekonnt ins Eck setzt zum 1:0 für Rüs­torf. (36. Minu­te) Kurz vor dem Halb­zeit­pfiff noch eine Rie­sen­chan­ce für Eben­see, Shaba­na­js Lup­fer trifft aber nur die Stan­ge. In der 1. Halb­zeit zück­te der Schieds­rich­ter 7 gel­be Kar­ten.

Eben­see star­tet ful­mi­nant in Hälf­te zwei, Shaba­naj und Vesel­aj mit der Dop­pel­chan­ce. In der 64. Spiel­mi­nu­te die ers­te Gelb-Rote Kar­te für Phil­ipp Gross. Rüs­torf von nun an nur noch zu Zehnt. Eben­see drückt wei­ter auf den Aus­gleich, aber die­ser will an die­sem Spiel­tag nicht gelin­gen. In den Schluss­mi­nu­ten fliegt auch der Eben­seer Engl Peter mit Gelb-Rot vom Platz, ins­ge­samt wur­den 13 Gel­be und 2 Gelb-Rote Kar­ten gezückt. Trotz Chan­cen­plus und Feld­über­le­gen­heit fehlt es doch am letz­ten quänt­chen Glück für die Hackl-Elf, wel­che aber an die­ser guten Leis­tung anknüp­fen soll­te.

Das Vor­spiel der 1b Mann­schaf­ten ende­te mit 4:2 für Eben­see (Tor­schüt­zen: Shaba­naj, Spit­zer, Dax­ner, Pesen­dor­fer)

Match­ball­spon­sor: Jau­sen­sta­ti­on Seeau/Offensee

Nächs­tes Spiel:

FC Att­nang : SV Eben­see

14:00 1b / 16:00 KM