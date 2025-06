Am Sams­tag, dem 21. Juni, fand am Feu­er­ko­gel in Eben­see das tra­di­tio­nel­le Sonn­wend­feu­er statt. Hun­der­te Besu­cher kamen auf den Berg, um das Spek­ta­kel bei kla­rem Him­mel und idea­lem Wet­ter mitzuerleben.

Um 21 Uhr ström­ten die ers­ten Gäs­te mit Fackeln zum Fest­platz. Kurz dar­auf wur­de das gro­ße Feu­er ent­zün­det – ein Zei­chen des längs­ten Tages im Jahr. Höhe­punkt des Abends: Die in Lich­ter geschrie­be­ne Zahl „2025“ am Stein­ko­gel, die die Besu­cher stau­nen ließ. Es war, als wür­de der Berg selbst zu leuch­ten beginnen.

Die Sicher­heit stand im Vor­der­grund. Die Berg­ret­tung Eben­see war nicht nur ein­satz­be­reit, son­dern sorg­te auch für das leib­li­che Wohl der Gäs­te. Unter­stützt wur­de sie von der Feu­er­wehr Lang­wies, die das Gesche­hen wach­sam beglei­te­te und das Feu­er kon­trol­lier­te. Dank ihres Enga­ge­ments ver­lief der Abend völ­lig rei­bungs­los. Da gebührt ein gro­ßes „Dan­ke­schön“!

Das Fest war auch ein Treff­punkt für Men­schen aus allen Tei­len Öster­reichs. Eva und Alex aus Krems waren extra ange­reist: „Wir haben uns das gan­ze Wochen­en­de Zeit genom­men, um zu wan­dern, ent­span­nen und dann die­ses beson­de­re Fest. Ein ech­tes High­light.“ Sil­via aus Edt/Lambach kam mit ihrer Fami­lie: „Ein traum­haft schö­ner Abend – roman­tisch, fami­li­är, ein­fach perfekt!“

Für musi­ka­li­sche Stim­mung sorg­te das Sali­nen­mu­sik-Quin­tett aus Eben­see. Ihre Klän­ge beglei­te­ten das Lich­ter­spiel und die Gesprä­che am Feu­er. Der Klang der Musik misch­te sich mit dem Knis­tern der Flam­men – ein Erleb­nis für alle Sinne.

Und damit alle Gäs­te auch wie­der sicher ins Tal kamen, wur­den die Fahr­ten nach Bedarf bis weit in die Nacht verlängert.

Zudem spie­gel­te das Fest eine tie­fe Ver­bin­dung zur Natur und zur Geschich­te der Regi­on wider. Ursprüng­lich heid­ni­schen Ursprungs, ist das Sonn­wend­feu­er heu­te ein fes­ter Bestand­teil des kul­tu­rel­len Kalen­ders im Salz­kam­mer­gut. Es ver­bin­det Gene­ra­tio­nen und lässt alte Bräu­che weiterleben.

Ein wei­te­rer Plus­punkt: Die per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on und die ange­neh­me Stim­mung sorg­ten dafür, dass sich jeder will­kom­men fühl­te. Kin­der lach­ten, Erwach­se­ne genos­sen die Atmo­sphä­re – der Feu­er­ko­gel zeig­te sich von sei­ner bes­ten Sei­te. Vie­le kün­dig­ten an, auch im nächs­ten Jahr wie­der dabei zu sein.

Ein gelun­ge­nes Fest ging unter ster­nen­kla­rem Him­mel zu Ende. Die Erin­ne­rung dar­an wird noch lan­ge nachwirken.