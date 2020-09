Moped mit über 100 km/h und Taschenlampe gestoppt

Nahe­zu ohne Beleuch­tung hat die Poli­zei am Mitt­woch­abend in Alt­müns­ter einen 16-Jäh­ri­gen auf sei­nem viel zu lau­ten Moped ange­hal­ten. Am Prüf­stand stell­te sich dann noch her­aus, dass das Gefährt mehr als das Dop­pel­te der erlaub­ten Höchst­ge­schwin­dig­keit bringt.

Bereits aus eini­ger Ent­fer­nung hör­ten Poli­zis­ten am 9. Sep­tem­ber 2020 gegen 21:20 Uhr im Orts­ge­biet von Alt­müns­ter die Aus­puff­an­la­ge eines Mopeds. Auf der B145 bemerk­ten sie den 16-jäh­ri­gen Len­ker aus dem Bezirk Griesk­ri­chen, der ohne Beleuch­tung unter­wegs war. Nur wegen der Stra­ßen­be­leuch­tung in die­sem Bereich konn­ten sie den jun­gen Mann über­haupt erken­nen.

Nach­dem der Jugend­li­che einem ers­ten Anhal­te­ver­such nicht Fol­ge leis­te­te und wei­ter beschleu­nig­te, konn­ten ihn die Ord­nungs­hü­ter erst im Orts­ge­biet von Gmun­den wie­der ein­ho­len. Dort sahen sie, wie er sein Fahr­zeug zu einer Tank­stel­le schob.

Taschen­lam­pe als Lich­ter­satz

Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass die gesam­te Beleuch­tung nicht funk­tio­nier­te oder teil­wei­se gar nicht vor­han­den war. Behelfs­mä­ßig hat­te der Bursch eine klei­ne Taschen­lam­pe an der Lenk­stan­ge mon­tiert, wel­che aber auch nicht funk­tio­nier­te. Beim Rol­len­test erreich­te das Moped eine Geschwin­dig­keit von 101 km/h. Kenn­zei­chen­ta­fel und Zulas­sungs­schein wur­den ihm abge­nom­men. Er wird bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den ange­zeigt.

Quel­le: LPD OÖ