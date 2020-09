Moped von Alkolenker gerammt

Ein 44-Jäh­ri­ger fuhr in der Nacht auf Sams­tag mit sei­nem Pkw in Laa­kir­chen Rich­tung Gschwandt und woll­te nach links in den Güter­weg Pau­ken­häu­sel ein­bie­gen. Dabei dürf­te er eine 15-jäh­ri­ge Moped­fah­re­rin über­se­hen haben und kol­li­dier­te mit ihr.

Durch den Auf­prall wur­de die 15-Jäh­ri­ge auf die Wind­schutz­schei­be geschleu­dert und kam auf der Stra­ße zum Lie­gen. Sie wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Der Pkw Len­ker blieb laut eige­nen Anga­ben unver­letzt. Ein Alko­test ergab einen Wert von 0,72 Pro­mil­le, berich­tet die Poli­zei.