Prügelprinz” nach Randale in Grünau im Almtal festgenommen

In Grün­au im Alm­tal ist es Mon­tag­abend zu einem bri­san­ten Poli­zei­ein­satz gekom­men. Medi­en­be­rich­ten zufol­ge soll dabei Ernst August von Han­no­ver (66) nach einer gefähr­li­chen Dro­hung fest­ge­nom­men wor­den sein.

Nach­dem es bereits im Som­mer zu zwei Vor­fäl­len gekom­men ist, bei denen der 66-Jäh­ri­ge laut Poli­zei auf­fäl­lig gewor­den ist, hat Mon­tag­abend ein neu­er­li­cher Poli­zei­ein­satz mit einer Fest­nah­me geen­det.

Ernst August Prinz von Han­no­ver Her­zog zu Braun­schweig und Lüne­burg König­li­cher Prinz von Groß­bri­tan­ni­en und Irland — der­zei­ti­ges Ober­haupt des ehe­mals könig­li­chen Hau­ses Han­no­ver und des ehe­mals her­zog­li­chen Hau­ses von Braun­schweig — der in der Bou­le­vard­pres­se seit einem Vor­fall im Jahr 1998 auch als “Prü­gel­prinz” bezeich­net wird, soll Medi­en­be­rich­ten zufol­ge Mon­tag­abend bei sei­nem Jagd­schloss in Grün­au im Alm­tal erneut auf­fäl­lig gewor­den sein. Er soll ein Ehe­paar, wel­ches dort für ihn arbei­tet, gefähr­lich bedroht und mit einem Ver­kehrs­zei­chen ein Fens­ter ein­ge­schla­gen haben.

“Ein 66-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den wird beschul­digt, am 07. Sep­tem­ber 2020 zwi­schen 03:30 Uhr und 07:30 Uhr ein Ehe­paar ver­bal mehr­mals gefähr­lich bedroht zu haben. Außer­dem dürf­te der Mann mit einem Ver­kehrs­schild ein Fens­ter ein­ge­schla­gen haben. Auf­grund bereits in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit zur Anzei­ge gebrach­ter Delik­te wur­de durch die Staats­an­walt­schaft Wels nach einer rich­ter­li­chen Bewil­li­gung eine Fest­nah­me­an­ord­nung erteilt. Die­se wur­de am Abend des 07. Sep­tem­ber 2020 voll­zo­gen und der 66-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt nach Wels über­stellt”, so die Poli­zei, die zeit­gleich mit der Pres­se­aus­sen­dung mit­teil­te, dass es sei­tens der Staats­an­walt­schaft und der Poli­zei zu dem Vor­fall kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen geben wer­de.

laumat.at/Matthias Lau­ber