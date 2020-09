Scharf aber herzlich

Kaba­rett-Ver­an­stal­tung „Scharf aber herz­lich“ von den Red Head Chi­li Pep­pers, am Do. 8. Okto­ber 20, im Agrar­Bil­dungs­Zen­trum Salz­kam­mer­gut (ABZ), 4813 Alt­müns­ter, Pichl­hof­str. 62.

Drei Rot­schädln haben sich gefun­den — Susan­ne Leon­harts­ber­ger, Chris­toph Mar­cik, Uschi Noc­chie­ri — alle drei in ihrer Lei­den­schaft fürs Thea­ter bei der Waid­hof­ner Volks­büh­ne. Und so ver­bin­det sie nicht nur die Haar­far­be son­dern auch ihr dazu pas­sen­des feu­ri­ges Tem­pe­ra­ment. Ein Trio, das mit glü­hen­den Wan­gen, schar­fem Witz und schnel­lem Figu­ren­wech­sel das Publi­kum einen Abend lang sei­ne Sor­gen ver­ges­sen lässt. Musi­ka­lisch beglei­tet von Katha­ri­na Hel­pers­dor­fer geht es flott und lau­nig von einer Sze­ne in die ande­re, the­ma­tisch den ganz nor­ma­len All­tags­wahn­sinn wider­spie­gelnd. Damit lachen die Zuse­her nicht nur über die komi­schen Figu­ren auf der Büh­ne, son­dern auch ein biss­chen über sich selbst … und das tut gut.

Kar­ten VVK am Gemein­de­amt und im Tou­ris­mus­amt Alt­müns­ter € 15,00, Info: Kul­tur­re­fe­rat Andrea Rös­gen 07612 87611 204, andrea.roesgen@altmuenster.ooe.gv.at

Foto: Uschi Noc­chie­ri