Wie Mon­tag­nach­mit­tag bekannt wur­de, soll es mit Stand 16 Uhr in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter zur­zeit ­sechs bestä­tig­te COVID-19 Fäl­le geben.

“Nach einem ruhi­gen Som­mer bit­te ich euch, wei­ter­hin alle Vor­ga­ben der Bun­des­re­gie­rung ein­zu­hal­ten. Nur so ist es mög­lich, die Fäl­le in unse­rer wun­der­schö­nen Markt­ge­mein­de so nied­rig wie mög­lich zu hal­ten!”, so die Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.