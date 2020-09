SOS-Kinderdorf vergibt erstmalig Preis für Umwelt und Nachhaltigkeit

Ideen­wett­be­werb für ein bes­se­res Kli­ma für Kin­der

Alt­müns­ter– Die jun­gen und erwach­se­nen Bewohner*innen des SOS-Kin­der­dor­fes in Ober­ös­ter­reich stan­den mit ihren Ideen zum Kli­ma­schutz im Mit­tel­punkt der ers­ten Ver­lei­hung des Prei­ses für Umwelt­schutz und Nach­hal­tig­keit. Aus acht Nomi­nier­ten wur­de das Jugend­haus Alt­müns­ter von einer fach­kun­di­gen und pro­mi­nen­ten Jury zum Sie­ger gekürt. „Damit die Umwelt der Lebens­raum, das Zuhau­se von jun­gen Men­schen lebens­wert bleibt, müs­sen wir JETZT den rich­ti­gen Weg ein­schla­gen“, erläu­tert SOS-Kin­der­dorf-Lei­ter Ger­hard Pohl. „Der Ideen­wett­be­werb soll­te die jun­gen Men­schen und Sozialpädagog*innen moti­vie­ren, sich mit dem The­ma zu beschäf­ti­gen und Bewusst­sein für die eige­nen Mög­lich­kei­ten zur Mit­ge­stal­tung schaf­fen“.

Jede Idee zählt

Alle Ange­bo­te vom SOS-Kin­der­dorf in Ober­ös­ter­reich — SOS-Kin­der­dorf-Fami­li­en, Wohn­grup­pen, Eltern-Kind-Woh­nen – waren ein­ge­la­den, Ideen für einen umwelt­freund­li­chen All­tag zu ent­wi­ckeln. Wie ver­mei­den wir Plas­tik? Wie ver­rin­gern wir unse­ren CO2-Aus­stoß? Wie ent­sor­gen wir unse­ren Müll rich­tig? Wie ver­brau­chen wir weni­ger Was­ser? Wie gestal­ten wir unse­re Ernäh­rung nach­hal­tig? und vie­le wei­te­re wich­ti­ge Fra­ge­stel­lun­gen beant­wor­te­ten die Ein­rei­chun­gen.

Pro­mi­nen­te und fach­kun­di­ge Jury

Fünf Expert*innen beur­teil­ten die Ideen: Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Johan­na Bors in Ver­tre­tung von Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der, Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger, Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz, Gemein­de­rä­tin Augus­te Thal­lin­ger in Ver­tre­tung von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und SOS-Kin­der­dorf-Lei­ter Ger­hard Pohl. Ent­schei­dend für ihre Punk­te­ver­ga­be waren die Kri­te­ri­en Umweltwissen/Umweltkompetenz, Krea­ti­vi­tät, Inte­gra­ti­on der Kin­der und Umsetz­bar­keit für vie­le Men­schen.

Jugend­haus Alt­müns­ter als 1. Sie­ger

„Die Ent­schei­dung war nicht ein­fach“, dar­in waren sich alle Jury­mit­glie­der einig. Das Ideen­spek­trum war viel­fäl­tig und reich­te von der Wild­blu­men­wie­se über selbst pro­du­zier­te Pfle­ge­pro­duk­te, Wachs­pa­pier als alter­na­ti­ve Ver­pa­ckung bis hin zum Eigen­an­bau von Gemü­se und Obst. Über­zeugt hat das Jugend­haus Alt­müns­ter mit sei­nen Über­le­gun­gen zur Müll­ver­mei­dung- und Tren­nung, zum Eigen­an­bau von Kräu­tern sowie zum regio­na­len Kon­sum. „Die Ideen waren umfas­send durch­ge­dacht, inte­grier­ten alle Jugend­li­chen und sind ein­fach für alle Dorfbewohner*innen zu über­neh­men“, begrün­det die Jury ihre Wahl. Stolz zeigt sich SOS-Kin­der­dorf-Lei­ter Ger­hard Pohl: „Ich freue mich über das Enga­ge­ment und die prak­ti­ka­blen Ansät­ze, die der Beginn von gemein­sa­men Umwelt­schutz­maß­nah­men sind“. Alle Teilnehmer*innen freu­ten sich über ein Upcy­cling-Buch für den All­tag. Der Sie­ger gewann das Rei­se­bud­get für einen kli­ma­neu­tra­len Aus­flug.

Ein bes­se­res Kli­ma für Kin­der

Der ober­ös­ter­rei­chi­sche Ideen­wett­be­werb und Preis für Umwelt und Nach­hal­tig­keit ist nur eines von vie­len Pro­jek­ten, mit denen sich SOS-Kin­der­dorf für eine Nach­hal­tig­keits­wen­de ein­setzt. Denn der Kli­ma­wan­del bedroht mehr als alles ande­re die Zukunft der nächs­ten Genera­ti­on. Was die größ­ten Sor­gen von Kin­dern und Jugend­li­chen in Bezug auf ihre Zukunft auf die­sem Pla­ne­ten sind, hat SOS-Kin­der­dorf erst­mals mit einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfra­ge erhe­ben las­sen. Die alar­mie­ren­den Ergeb­nis­se wer­den am 22.9. prä­sen­tiert. Am 24.9. fin­det am Wie­ner Hel­den­platz eine gemein­sa­me Mal-Akti­on mit Fri­days for Future statt.

Wei­te­re Infos unter www.sos-kinderdorf.at/zukunft-malen.

Foto: pri­vat