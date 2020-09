Staffelübergabe in der ÖVP Altmünster

DI Mar­tin Pel­zer über­nimmt mit sofor­ti­ger Wir­kung die Funk­ti­on als Vize­bür­ger­meis­ter

Die ver­gan­ge­ne Sit­zung des Gemein­de­ra­tes in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter am Traun­see brach­te eine Rei­he an Ver­än­de­run­gen mit sich. RegRat Franz Spies­ber­ger über­gibt sein Amt als Vize­bür­ger­meis­ter in jün­ge­re Hän­de, bleibt aber dem Gemein­de­rat und eini­gen Aus­schüs­sen mit sei­nem lang­jäh­ri­gen Wis­sen erhal­ten.

Nicht weni­ger als 35 Jah­re ist RegRat Franz Spies­ber­ger schon im Gemein­de­rat, 18 Jah­re als Frak­ti­ons­ob­mann sowie zuletzt 5 Jah­re im Amt als Vize­bür­ger­meis­ter. Nun über­gibt er das Amt des Vize­bür­ger­meis­ters an sei­nen Nach­fol­ger DI Mar­tin Pel­zer.

Der 35-jäh­ri­ge Leh­rer im ABZ Alt­müns­ter und Land­wirt über­nahm in der ver­gan­ge­nen Sit­zung des Gemein­de­ra­tes. „Es ehrt mich sehr die­ses gro­ße Amt in unse­rer schö­nen Gemein­de antre­ten zu dür­fen. Ich freue mich die kom­men­den Auf­ga­ben in Angriff neh­men zu kön­nen. Herz­lich bedan­ken möch­te ich mich bei mei­nem Vor­gän­ger Franz Spies­ber­ger, sowie das in mich gesetz­te Ver­trau­en inner­halb unse­rer Frak­ti­on“ so der neue Vize­bür­ger­meis­ter kurz nach sei­ner Ange­lo­bung!

Unter dem Mot­to: „Jeder soll­te eine gewis­se Zeit einen Bei­trag für die All­ge­mein­heit und das All­ge­mein­wohl leis­ten“, hat der zwei­fa­che Fami­li­en­va­ter 2009 sei­ne poli­ti­sche Kar­rie­re gestar­tet. Er hat sich vor­ge­nom­men zu dem bestehen­den Team auch noch zahl­rei­che wei­te­re enga­gier­te Men­schen für die Poli­tik zu begeis­tern. Brei­te Mei­nungs­bil­dung und eine bür­ger­na­he Poli­tik sind ihm ein gro­ßes Anlie­gen.

Foto: Foto­shop Traun­see, Man­fred Kel­ler