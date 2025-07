Nach einer zwei­jäh­ri­gen, berufs­be­glei­ten­den Aus­bil­dung fei­er­ten Anfang Juli zwölf Absol­ven­ten der Werk­meis­ter­schu­le Maschinenbau/Betriebstechnik am WIFI Gmun­den ihren erfolg­rei­chen Abschluss. Im fest­li­chen Rah­men über­reich­ten der Lan­des­in­nungs­meis­ter der Metall­tech­ni­ker Fritz Dan­ner, WKO-Bezirks­stel­len­lei­te­rin Sig­rid Schus­ter und Klas­sen­vor­stand Peter Ebner die Abschluss­zeug­nis­se und wür­dig­ten das Enga­ge­ment und den Ein­satz der Teil­neh­mer. Der Lehr­gang ver­mit­tel­te pra­xis­na­hes tech­ni­sches Fach­wis­sen, wirt­schaft­li­che Kom­pe­tenz und Füh­rungs­qua­li­tä­ten, die in ver­ant­wor­tungs­vol­len Posi­tio­nen in Indus­trie und Gewer­be gefragt sind.

Im Sep­tem­ber 2025 star­ten neue Lehr­gän­ge in den Fach­rich­tun­gen Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik, Mecha­tro­nik und Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie. Dazu wer­den im WIFI Gmun­den Info-Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten: Do., 24.7.2025 ab 18 Uhr bzw. Do., 28.8.2025 ab 17 Uhr.

Infos & Anmel­dung: WIFI Gmun­den, Tel. 05–7000-5260 (Fr. Ste­fa­nie Waldl), gmunden@wifi-ooe.at