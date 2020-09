SV Windischgarsten stürzte den Leader FC Altmünster

Mit 2:0 (0:0) füg­te Win­disch­gars­ten am Sams­tag in der Frau­en-Lan­des­li­ga der Heim­elf die ers­te Heim­nie­der­la­ge zu. Die Früh­wirth-Elf mach­te damit den Punkt­ver­lust aus dem Heim­spiel gegen Aspach/Wildenau wett und scheint vor dem „Hit“ gegen den Tabel­len­zwei­ten Krems­müns­ter auch die Schuss-Stie­fel wie­der gefun­den zu haben.

Win­disch­gars­ten über­rasch­te am Traun­see

Nach hek­ti­schem Beginn bei­der Mann­schaf­ten fan­den die Gäs­te im Kon­ter 2 Chan­cen vor, die aber Stan­dard-Tor­hü­te­rin Sarah Jocher im Alt­müns­te­r­er Tor bra­vou­rös parier­te. Win­disch­gars­ten erwies sich als sehr kampf­stark, hart und kom­pro­miss­los und ver­stand es immer wie­der, den Spiel­fluss der Heim­elf im Keim zu ersti­cken. Die bes­te Tor­mög­lich­keit für die Gast­ge­be­rin­nen ergab sich in der 27. Minu­te, als Stef­fi Pesen­dor­fer aus der Distanz mit einem prä­zi­sen Schräg­schuss Win­disch­gars­tens Petra Dicker prüf­te, die rou­ti­nier­te Kee­pe­rin aber mit einer sen­sa­tio­nel­len Para­de zur Eck abwehr­te.

Eine Minu­te spä­ter gönn­te Schieds­rich­ter Dze­mal Kul­ji­ci bei­den Teams bei hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren die wohl­ver­dien­te „Trink­pau­se“. In der 37. Minu­te setz­te Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger einen Frei­stoß zen­tral aus ca. 20 Metern knapp über das Tor, bei den Kon­ter­an­grif­fen der Gäs­te war aber Tor­hü­te­rin Sarah Jocher stets auf dem Pos­ten und hielt die „Null“ bis zur Pau­se.

„Joker“ Klin­ser brach Alt­müns­ters „Tor­sper­re“

Zur Halb­zeit wur­de von Win­disch­gars­tens Coach Peter Früh­wirth Seli­na Klin­ser ins Spiel gebracht und die Tor­jä­ge­rin revan­chier­te sich in der 60. Minu­te mit der 1:0‑Führung für die Gäs­te aus einem Kon­ter. Damit war der ers­te Gegen­tref­fer für Alt­müns­ters Frau­en­elf gefal­len, obwohl die Gast­ge­ber­rin­nen das Heft in die Hand genom­men hat­ten und sich wesent­lich mehr Spiel­an­tei­le als die Geg­ne­rin­nen gesi­chert hat­ten. In der 75. Minu­te hader­ten sie tzu Recht mit einer Fehl­ent­schei­dung des Refe­rees, dem bei die­ser Situa­ti­on lei­der die Sicht ver­stellt war. Ron­ja Wickl war von Tor­hü­te­rin Dicker gefoult wor­den, aller­dings wur­de auf Stür­merfoul ent­schie­den statt eines Penal­tys für Alt­müns­ter. Sarah Schön­gru­ber fixier­te dann in der 85. Minu­te den „Aus­wärts-Drei­er“ für Win­disch­gars­ten.

Dezi­mier­ter Tabel­len­füh­rer glück­los

Alt­müns­ters Chef­trai­ner Wabitsch: „Wir konn­ten zwar durch den Aus­fall von 4 Schlüs­sel-Spie­le­rin­nen nicht unse­re stärks­te Elf auf­bie­ten, das soll aber nicht als Aus­re­de die­nen. Unse­re stark ver­jüng­te Elf ist natür­lich noch feh­ler­an­fäl­lig, des­halb war in der 1. Halb­zeit unse­re Leis­tung auch schlecht mit einer ein­zi­gen Chan­ce von Stef­fi Pesen­dor­fer, unse­rer bes­ten Spie­le­rin. Bei der Auf­hol­jagd im zwei­ten Durch­gang war der nicht gege­be­ne Elfer für mich der Knack­punkt, dass es nicht wenigs­tens zu 1 Punkt reich­te“.

Durch den Punk­te­ver­lust fiel Tabel­len­füh­rer Alt­müns­ter vor den heu­ti­gen wei­te­ren Spie­len auf Rang 3 zurück und kann noch von Uni­on Ele­ment Dorf/Pram (heu­te gegen Pet­ten­bach) auf Platz 4 ver­wie­sen wer­den.

Fotos: H. Pich­ler