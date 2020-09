Traunstein-Gedenkbuch gestohlen

Unbe­kann­te Täter stah­len in der Zeit zwi­schen 1. Juli 2020 und 23. August 2020 das Gedenk­buch der Traun­stein-Opfer, das am Gedenk­stein am Fuße des Traun­steins in Gmun­den in der Nähe des Umkehr­plat­zes der Traun­stein­stra­ße mon­tiert war.

Das Buch besteht aus meh­re­ren Sei­ten aus Alu­mi­ni­um, auf wel­chen die Namen der Ver­un­glück­ten vom Traun­stein ein­gra­viert sind.

Wert von meh­re­ren Tau­send Euro

Der Wert des Gedenk­bu­ches beträgt meh­re­re tau­send Euro, Hin­wei­se erbe­ten an die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den, Tel. 059133 4100.