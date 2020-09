Wildtierstation und Tierheim — Zusammenarbeit über Bezirksgrenzen hinweg

Gabi Kaar von der Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal, begab sich auf die Rei­se und besuch­te Kathi Jeli­nek vom TSV „Tier­see­len­hof­fung“ in Fran­ken­burg. Mit im Gepäck, groß­zü­gi­ge Fut­ter­spen­den von Zoo Schie­mel aus Pins­dorf.

Die Wildtierstation/Igelhof in Reindl­mühl, beschäf­tigt sich, wie der Name schon sagt, mit der Hil­fe und Ver­sor­gung von Wild­tie­ren in Not. Der Tier­schutz­ver­ein in Fran­ken­burg, geführt von Katha­ri­na Jeli­nek sorgt sich um Haus­tie­re, Equi­den und auch Nutz­tie­re, die sich in Not befin­den. Nun kommt es immer wie­der vor, dass die Tier­schüt­zer in Fran­ken­burg über ver­letz­te Wild­tie­re infor­miert wer­den. Aber als Tier­heim kann man kei­ne Wild­tie­re ver­sor­gen, daher kommt der Pro­fi, in Per­son von Gabi Kaar ins Spiel. Dies läuft aber auch genau umge­kehrt, so kom­men immer wie­der Haus­tie­re, die in Not­la­ge gera­ten sind, aus dem Bezirk Gmun­den ins Tier­heim in den Bezirk Vöck­la­bruck. „Ich wer­de lau­fend von Tier­freun­den aus dem Bezirk Gmun­den, auch aus dem inne­ren Salz­kam­mer­gut ange­ru­fen, um zu hel­fen.“ so Kathi nach­denk­lich. In Zusam­men­ar­beit mit der Wild­tier­sta­ti­on wer­den die Trans­por­te mit ehren­amt­li­chen Hel­fern orga­ni­siert. Und wenn bei Gabi besorg­te Tier­freun­de um Hil­fe bit­ten, weil ein ver­letz­tes Haus­tier gefun­den wur­de, ist die jun­ge Mut­ter aus Fran­ken­burg die ers­te Ansprech­per­son.

Das Tier­heim „Tier­see­len­hoff­nung“ in Fran­ken­burg:

Der Ver­ein wur­de 2015 von Katha­ri­na Jeli­nek und ihrem Mann Peter, sowie der Fam. Wie­sen­ber­ger aus Gmun­den in Fran­ken­burg gegrün­det. Mit vie­len ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern und Hel­fern wird der gro­ße Vier­kan­t­hof, der stän­dig erwei­tert und umge­baut wird, bewirt­schaf­tet, hun­der­te Tie­re im Jahr ver­sorgt und wie­der an neue Plät­ze ver­mit­telt wer­den. Der Tier­schutz­ver­ein hat einen Tier­heim­sta­tus und ist haupt­säch­lich im Bezirk Vöck­la­bruck tätig. Kathi Jeli­nek ist vor kur­zem Mut­ter gewor­den und freut sich, dass das Töch­ter­chen Laris­sa mit vie­len Tie­ren auf­wach­sen kann. Eine gro­ße Hil­fe ist aber auch die 14-jäh­ri­ge Toch­ter Nadi­ne, die immer wie­der flei­ßig mit­ar­bei­tet. Der Leit­spruch des Tier­heims: „Wir hel­fen Tie­ren, die als chan­cen­los gel­ten und set­zen uns für nach­hal­ti­gen Tier­schutz ein.“

Zur­zeit befin­den sich fol­gen­de Tie­re am Hof:

35 Kat­zen, 24 Kit­ten (Kat­zen­ba­bys), 1 Legu­an, 2 Esel, 5 Pfer­de, 3 Zie­gen, 5 Scha­fe, 6 Hun­de, 20 Hüh­ner und 1 Sit­tich

Aber nicht alle Tie­re kön­nen wei­ter­ver­mit­telt wer­den und dür­fen daher ihren Lebens­abend auf dem Hof ver­brin­gen.

Lau­fen­de Inves­ti­tio­nen von Nöten:

Vor kur­zem wur­den 6 Kat­zen­zim­mer gebaut, ein­ge­rich­tet, aber noch nicht fer­tig und haben ein sehr gro­ßes Loch ins Bud­get geris­sen; der Ver­ein finan­ziert sich haupt­säch­lich aus Spen­den. Aber auch Fut­ter­spen­den sind immer wie­der eine gro­ße Hil­fe — Kathi Jeli­nek dank­bar: „Ich möch­te mich auf die­sem Weg sehr herz­lich bei Moni­ka Marin­ger von Zoo Schie­mel in Pins­dorf für die Rie­sen­fuh­re an Fut­ter bedan­ken, das hilft mir sehr!“

Bit­te Hel­fen auch Sie mit einer Spen­de, um die lau­fen­den Kos­ten, Zubau­ten, ärztl. Ver­sor­gung, Fut­ter, … usw. finan­zie­ren zu kön­nen.

Spen­den­kon­to: AT51 3471 0000 0502 2728

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer