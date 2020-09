Zauberhafter Schulbeginn in Hallstatt

Für die Schul­an­fän­ger an der HTB­LA Hall­statt beginnt das Schul­jahr bereits am Sonn­tag, dem 13.09.2020 bei strah­len­dem Son­nen­schein und so zau­ber­haft wie in den Har­ry-Pot­ter-Roma­nen. Aus ganz Öster­reich kom­men die neu­en Schü­le­rin­nen und Schü­ler am Bahn­hof Steeg-Gosau zusam­men, der wie die Sta­ti­on King’s Cross aus den bekann­ten Büchern deko­riert ist.

Vom „Bahn­stein 9¾“ geht die Fahrt in einem eige­nen Wagon, der vom OÖVV zur Ver­fü­gung gestellt wur­de, zur Bahn­hal­te­stel­le Hall­statt am Ost­ufer des Hall­stät­ter­sees. Vom Zug stei­gen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler direkt um auf’s Boot. In einem tra­di­tio­nel­len Holz­schiff, dem Mut­zen, rudern die Leh­rer die „Jahr­lin­ge“, wie die Schul­an­fän­ger in Hall­statt genannt wer­den, über den See zur ihrer neu­en Schu­le im Welt­erbe­ort. Die­ser beson­de­re Emp­fang sei­ner neu­en Schütz­lin­ge ist dem Direk­tor der Schu­le, Chris­toph Prei­mes­ber­ger, ein gro­ßes Anlie­gen.

„Die jun­gen Men­schen sol­len sich will­kom­men und gleich vom ers­ten Tag an zuge­hö­rig füh­len“, meint der Direk­tor, der sich über eine recht außer­ge­wöhn­li­che Schul­ge­mein­schaft an sei­ner Schu­le freu­en darf. „Wir fin­den es schön, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihr Schul­jahr in Hall­statt mit einer kur­zen Fahrt in einem Zug der ÖBB begin­nen und unter­stüt­zen die­se krea­ti­ve Akti­on der HTL sehr ger­ne“, so Klaus Wim­mer, Regio­nal­ma­na­ger vom OÖVV.

Foto: pri­vat