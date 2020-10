Alkolenker hatte keinen Führerschein

Die Poli­zei hat am Mon­tag einen Alko­len­ker gestoppt. Der Mann war mit Anhän­ger viel zu schnell dafür aber ohne Füh­rer­schein unter­wegs.

Am 5. Okto­ber 2020 fuh­ren Poli­zis­ten im Orts­ge­biet von Wei­ßen­bach am Atter­see auf der B153 in Rich­tung Bad Ischl einem Auto nach, der ein Segel­boot auf einem Trai­ler mit weit über­höh­ter Geschwin­dig­keit zog. Das Fahr­zeug­ge­spann wur­de ange­hal­ten und einer Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­le unter­zo­gen.

Fah­rer ver­wi­ckel­te sich in Wider­sprü­che

Der Pkw wur­de von einem 33-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den gelenkt und am Bei­fah­rer­sitz befand sich ein 32-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Bei der Anhal­tung gab der 33-Jäh­ri­ge vor­erst an, sei­nen Füh­rer­schein ver­ges­sen zu haben, ver­strick­te sich jedoch in meh­re­re Wider­sprü­che und gab folg­lich an, kei­ne Lenk­be­rech­ti­gung zu besit­zen.

Len­ker hat­te 1,16 Pro­mil­le

Ein bei dem Mann durch­ge­führ­ter Alko­test ver­lief mit 1,16 Pro­mil­le posi­tiv. Bei der Kon­trol­le wur­de unter ande­rem fest­ge­stellt, dass das am Boots­trai­ler mon­tier­te Kenn­zei­chen miss­bräuch­lich ver­wen­det wur­de und es wur­de folg­lich abge­nom­men. Eine Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und das Fahr­zeug­ge­spann abge­stellt.

Bei­de Per­so­nen ver­hiel­ten sich wäh­rend der Amts­hand­lung zum Teil äußerst aggres­siv. Der Len­ker und der Bei­fah­rer wer­den wegen zahl­rei­cher Delik­te ange­zeigt, beri­chet die Poli­zei.