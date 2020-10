Ausgedehnter Öleinsatz durch unbekannten Verursacher

Ein unbe­kann­tes Fahr­zeug hat sich heu­te, 7.10.2020, an einem Blu­men­trog im Bereich der Wohn­haus­an­la­ge „Im Hoch­eck“ so stark beschä­digt, dass Betriebs­mit­tel die Fahr­bahn ver­schmutz­ten. Auf­grund des star­ken Regens haben sich auf etwa 400 m² Öl und Die­sel ver­teilt. In wei­te­rer Fol­ge gelang­ten die Flüs­sig­kei­ten in einen Kanal und sam­mel­ten sich im nächs­ten Rück­hal­te­schacht.

2 Feu­er­weh­ren, FF Alt­müns­ter und FF Eben/Nachdemsee, haben mit 20 Ein­satz­kräf­ten mit­tels Bin­de­mit­tel die Fahr­bahn gerei­nigt; die­se Arbei­ten wur­den von einer Kehr­ma­schi­ne unter­stützt. Der Rück­hal­te­schacht konn­te mit einem Saug­wa­gen eines Ent­sor­gers aus­ge­pumpt und eben­falls gerei­nigt wer­den.

Die Was­ser­rechts­be­hör­de wur­de infor­miert, aber es bestand kei­ner­lei Gefahr durch Ver­schmut­zung für das Grund­was­ser, noch für den Traun­see. Zur­zeit wird von der Poli­zei noch ermit­telt, um den Ver­ur­sa­cher zu fin­den.

Bericht und Fotos: Feu­er­wehr Alt­müns­ter