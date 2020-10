Ein Freund verlässt die Welt

Ein lieb­ge­wor­de­ner Freund geht! Er ver­lässt die Welt über die Regen­bo­gen­brü­cke und hin­ter­lässt eine Lücke. Ein Nach­ruf der beson­de­ren Art:

Fix und Foxi, 2 Eich­hörn­chen haben im Früh­ling 2015, im Alter von etwa 5 Tagen, ihre Mut­ter im Stra­ßen­ver­kehr ver­lo­ren. „Foxi“, der grö­ße­re der Bei­den, noch blind, ist aus dem Bau gekrab­belt, um Fut­ter und Wär­me zu suchen. Lei­der ist er bei die­sem Unter­fan­gen abge­stürzt und auf einem Mist­kü­bel gelan­det. Dabei hat er sich sehr schwe­re Rücken­ver­let­zun­gen zuge­zo­gen; wei­ters wur­den die Ner­ven­bah­nen so stark gequetscht, dass kei­ne Hei­lung mehr mög­lich war. Tier­freun­de haben die bei­den Brü­der gefun­den und sie in die Tier­kli­nik nach Gmun­den gebracht. Er konn­te zwar noch gehen und etwas klet­tern, aber nicht mehr sprin­gen und sit­zen. Essen und Trin­ken war nur mehr im Lie­gen mög­lich! So kamen die bei­den in den Igel­hof Aurach­tal in Reindl­mühl.

Der gesun­de „Fix“ wur­de im Früh­ling 2016 aus­ge­wil­dert, aber er kam immer wie­der auf Besuch zu sei­nem „Zieh­va­ter“ Ger­hard. Lei­der ist er nur 4 Jah­re alt gewor­den. Für „Foxi“ war an die Aus­wil­de­rung nicht zu den­ken, so durf­te er sei­nen Lebens­abend bis 23.10.2020 in Reindl­mühl ver­brin­gen, um im Alter von 5 ½ Jah­ren die Welt über die Regen­bo­gen­brü­cke zu ver­las­sen.

Eine trau­ri­ge Gabi: „Ich habe zu ihm eine ganz groß­ar­ti­ge Bezie­hung auf­ge­baut, ich habe ihm das Leben erleich­tert und er zeig­te mir immer wie­der vol­ler Dank­bar­keit, wie stark sein Lebens­wil­le ist.“ Die­se Wor­te sieht man als Trost, eben­so wie schön es ist, mit Tie­ren zu arbei­ten und deren Dank­bar­keit zu spü­ren.

Dies war der „Start­schuss“ für Gabi und Ger­hard Kaar, sich auch um hilf­lo­se Wild­tie­re zu küm­mern. Seit 2012 gibt es den Igel­hof Aurach­tal, wur­de 2013 ein Ver­ein und seit 2015 auch eine Wild­tier­sta­ti­on.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer