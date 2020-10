Einer hallstattzeitlichen Siedlung auf der Spur

ARCHÄO­LO­GI­SCHES PILOT­PRO­JEKT IN TRAUN­KIR­CHEN

Schon seit dem 19. Jahr­hun­dert ist Traun­kir­chen am Traun­see (Ober­ös­ter­reich) als archäo­lo­gi­scher Fund­ort der Spä­ten Bron­ze- und der Älte­ren Hall­statt­zeit (10. — 6. Jh. v. Chr.) bekannt. Im Ort­zen­trum, zwi­schen See und den steil abfal­len­den Aus­läu­fern der nörd­li­chen Kalk­al­pen, kamen immer wie­der Zufalls­fun­de aus zer­stör­ten Grä­bern zu Tage, im Bereich des ehe­ma­li­gen Klos­ters wur­de 1997 ein Grä­ber­feld mit 93 Brand- und 22 Kör­per­grä­bern ent­deckt und vom Bun­des­denk­mal­amt aus­ge­gra­ben und wis­sen­schaft­lich unter­sucht. Die rei­chen Bei­ga­ben spie­geln den Wohl­stand der Bewohner*innen und die Bedeu­tung des Ortes wider, die allein durch enge wirt­schaft­li­che Bezie­hun­gen zum Hall­stät­ter Salz­berg­bau zu erklä­ren sind.

Die Ent­de­ckung der zu den Fried­hö­fen und einem Kult­platz auf dem Johan­nes­berg gehö­ri­gen Sied­lung ver­dankt die For­schung dem Miss­ge­schick eines Aus­flugs­schif­fes, das vor der Nord­spit­ze der Traun­kirch­ner Halb­in­sel auf Grund lief und einen tie­fen Gra­ben hin­ter­ließ. Tauch­ar­chäo­lo­gi­sche Unter­su­chun­gen stell­ten eine bis zu 50 cm dicke Kul­tur­schicht fest. Son­die­rungs­gra­bun­gen des Bun­des­denk­mal­am­tes im Klos­ter­gar­ten lie­fer­ten den Beweis, dass sich die Fund­zo­ne auch über die heu­te tro­cke­nen Berei­che des See­ufers erstreckt.

Wel­che Bedeu­tung die hier auf­grund ver­schie­de­ner Fun­de von Holz­res­ten, Stein­set­zun­gen und Hüt­ten­lehm­frag­men­ten nach­ge­wie­se­ne Sied­lung im Netz­werk des Hall­stät­ter Berg­baus hat­te, wird nun von der Uni­ver­si­tät Inns­bruck und dem Kura­to­ri­um Pfahl­bau­ten unter der Lei­tung von Prof. Peter Trebs­che und Hele­na Seidl da Fon­se­ca MA durch feld­ar­chäo­lo­gi­sche For­schun­gen unter Ein­be­zie­hung natur­wis­sen-schaft­li­cher Metho­den und des Umfel­des von Traun­kir­chen unter­sucht. Nach einer Coro­na-beding­ten Ver­schie­bung begin­nen die Pro­spek­tio­nen in der Woche zwi­schen 19. und 23 Okto­ber. „Da sich die archäo­lo­gi­sche Fund­zo­ne” so Prof. Trebs­che, „sowohl auf Berei­che unter dem Was­ser­spie­gel des Sees als auch auf das tro­cke­ne See­ufer erstreckt, sind unter­schied­li­che Pro­spek­ti­ons­me­tho­den not­wen­dig, um die Aus­deh­nung der Sied­lung, die Tie­fe der Fund­schich­ten, ihren Erhal­tungs­zu­stand und ihr Alter zu ermit­teln.”

An Land sind geo­ma­gne­ti­sche Mes­sun­gen und Geo­ra­dar-Unter­su­chun­gen vor­ge­se­hen, die zur Loka­li­sie­rung urge­schicht­li­cher Befun­de und even­tu­el­ler Bau­struk­tu­ren aus spä­te­rer Zeit die­nen. Nach Aus­wer­tung der Mess­ergeb­nis­se sind Boh­run­gen mit­tels Ramm­kern­son­den zur Über­prü­fung der gewon­nen Erkennt­nis­se und zur Gewin­nung von Pro­ben­ma­te­ri­al aus grö­ße­ren Tie­fen geplant. Die hier wie auch bei den Tauch­gän­gen und Unter­was­ser­boh­run­gen gewon­ne­nen Sedi­men­te wer­den spä­ter im Labor unter­sucht und ihr Alter mit Hil­fe der Dend­ro­chro­no­lo­gie (Jahr­ring­da­tie­rung) und 14C-Metho­de (Radio­koh­len­stoff­da­tie­rung) bestimmt. Die heu­er gewon­ne­nen Erkennt­nis­se wer­den in einer zwei­ten Pro­spek­ti­ons­pha­se im Früh­jahr 2021 über­prüft und ver­tieft.

„Auf die­ser Grund­la­ge”, so Prof. Trebs­che, „kön­nen dann For­schungs­gra­bun­gen grö­ße­ren Umfangs geplant wer­den. Infol­ge des feuch­ten Milieus im Boden des See­ufers ist zu erwar­ten, dass sich neben Kera­mik und Metall­ob­jek­ten auch orga­ni­sche Über­res­te erhal­ten haben, die nicht nur Aus­kunft über den All­tag der dama­li­gen Men­schen geben könn­ten, son­dern auch über die Bezie­hun­gen Traun­kir­chens zum Berg­bau in Hall­statt.”

Tag der offe­nen Tür: Don­ners­tag, 22. Okto­ber, 14°° bis 16°° Uhr;

Treff­punkt: Traun­kir­chen, im ehe­ma­li­gen Klos­ter­gar­ten beim Musik­pa­vil­lon.

Inter­es­sier­ten Besucher*innen wird an die­sem Tag unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Hygie­ne­maß­nah­men die Mög­lich­keit gebo­ten, betreut von einem Team des Kura­to­ri­ums Pfahl­bau­ten, den Forscher*innen bei ihrer Arbeit über die Schul­ter zu schau­en und mit ihnen ins Gespräch zu kom­men.