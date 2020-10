Erfolgreicher Wissenstest der Feuerwehrjugend St. Agatha

Unter strengs­ten Coro­na-Maß­nah­men tra­ten 12 Mit­glie­der der Feu­er­wehr­ju­gend St. Aga­tha, am Sonn­tag den 04.10.2020 zum Wis­sens­test der Feu­er­wehr­ju­gend des Bezir­kes Gmun­den in der Volks­schu­le in Gschwandt bei Gmun­den an.

Nor­ma­ler­wei­se fin­det der Wis­sens­test jeweils im Früh­jahr statt, in die­sem Jahr ist der eigent­li­che Ter­min lei­der dem Lock­down zum Opfer gefal­len. Nun konn­te er, unter strengs­ten Sicher­heits­vor­keh­run­gen, nach­ge­holt wer­den.

Bei den Sta­tio­nen All­ge­mein­wis­sen, Dienst­gra­de, Was­ser­füh­ren­de Arma­tu­ren, Vor­beu­gen­der Brand­schutz, Ers­te Hil­fe, Gefähr­li­che Stof­fe, Nach­rich­ten­über­mitt­lung und Seil­kno­ten muss­ten die Jugend­li­chen das zuvor gelern­te Wis­sen unter Beweis stel­len.

Mit Stolz nah­men die Jung­flo­ria­ner drei Bron­ze­ne, acht Sil­ber­ne und ein Wis­sens­test­ab­zei­chen in Gold ent­ge­gen.

Das Kom­man­do der Feu­er­wehr St. Aga­tha gra­tu­liert dazu recht herz­lich.

Foto: pri­vat