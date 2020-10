g’hörig DURCHGEKNALLT

Lie­be machen im 21. Jahr­hun­dert

Mit die­sem Pro­gramm gas­tiert Bar­ba­ra Ball­di­ni, Öster­reichs lus­tigs­te Sexu­al­päd­ago­gin, am Frei­tag, 30. Okto­ber 2020 um 20:00 Uhr im Kino­saal Att­nang-Puch­heim.

In Ball­di­nis mitt­ler­wei­le sieb­tem Auf­klä­rungs­pro­gramm haben die Zuschau­er wie immer viel zu ler­nen und noch viel mehr zu lachen. Noch nie zuvor war die schöns­te Sache der Welt zugleich so zugäng­lich, aber auch so ver­wir­rend, ja so DURCH­GE­KNALLT wie heut­zu­ta­ge. Im Dschun­gel der Mög­lich­kei­ten zwi­schen Online-Dating, Inter­net­por­no­gra­fie und media­ler Reiz­über­flu­tung ver­lie­ren Mann und Frau leicht die Ori­en­tie­rung.

Die Kaba­ret­tis­tin durch­leuch­tet in ihrem neu­en Pro­gramm das Paa­rungs­ver­hal­ten im 21. Jahr­hun­dert und lie­fert mit viel Humor jede Men­ge Selbst­er­kennt­nis, Ori­en­tie­rung und Gelas­sen­heit für ein erfüll­tes Lie­bes­le­ben. Kar­ten sind bei oeticket.at oder der Stadt­ge­mein­de Att­nang-Puch­heim erhält­lich.

Foto: Kaba­rett­Ball­di­ni