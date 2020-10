Großer Ansturm auf „Den Saftmacher“

Am 20.10.2020 war der Saft­ma­cher auf Ein­la­dung der Grü­nen des Bezir­kes Vöck­la­bruck in See­wal­chen zu Gast. Vie­le Men­schen haben sich nach dem gro­ßen Andrang vom letz­ten Jahr schon wie­der auf die Gele­gen­heit gefreut, ihr Obst zu Saft pres­sen zu las­sen.

Beson­ders erfreu­lich war auch der Besuch vom Grü­nen Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­ten Cle­mens Stamm­ler, der den gan­zen Nach­mit­tag mit den Men­schen vor Ort Gesprä­che geführt hat: “Eine so ein­fa­che wie genia­le Akti­on der Bezirks­grü­nen! Es war wun­der­schön mit­an­zu­se­hen, wie Men­schen aller Alters­stu­fen mit Gebin­den aller Art vol­ler Obst ihres Gar­tens zur Obst­pres­se kamen.

Um nach kur­zer Zeit stolz mit ihrem eige­nen Saft und einem Lächeln nach Hau­se zu gehen! Wert­schät­zung für qua­li­ta­ti­ve Lebens­mit­tel und Kli­ma­schutz kann so ein­fach sein!“ so Stamm­ler ganz begeis­tert. Auch die Grü­ne Bun­des­rä­tin und Bezirks­spre­che­rin Clau­dia Hau­s­childt-Busch­ber­ger war sehr erfreut: „Es freut mich, wenn wir Regio­na­li­tät för­dern, und was gibt es Regio­na­le­res und Nach­hal­ti­ge­res als aus dem eige­nen Obst Saft zu machen!“, so Hau­s­childt-Busch­ber­ger.

Foto: Die Grü­nen Bezirk Vöck­la­bruck