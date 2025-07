Nach­dem das Beach-Duo Flo Schnet­zer und Felix Friedl letz­te Woche in Montpellier/Frankreich ihr ers­tes World Tour Halb­fi­na­le erreich­ten (4. Platz) ging es die­se Woche direkt wei­ter mit einem abso­lu­ten Sai­son­high­light — dem Pro Beach Batt­le in Litzl­berg am Attersee.

Das neu­for­mier­te Team knüpf­te direkt an die star­ken Leis­tun­gen von Frank­reich an und zeig­te in allen Spie­len Beach­vol­ley­ball auf sehr hohem Niveau mit viel Lei­den­schaft und Ein­satz. End­sta­ti­on war erst im Vier­tel­fi­na­le vor einer Traum­ku­lis­se am vol­len Cen­ter Court gegen die Olym­pia Star­ter aus Paris Hörl/Horst.

„Es war eine mega inten­si­ve Zeit aber ich bin rich­tig stolz auf die gezeig­ten Leis­tun­gen! Dar­auf kön­nen wir auf­bau­en! Die Momen­te am Cen­ter „dahoam“ sind jedes Mal ein­zig­ar­tig und wer­de ich nie ver­ges­sen!“ resü­miert Flo Schnetzer.