Herbstzeit – Erntezeit: Ein Markt für das Besondere

Im Herbst ist Ern­te­zeit, dies war mit einem Anlass, in Alt­müns­ter den Bau­ern­markt und den Erntetausch­markt auf ein Datum zu legen.

Mit Erfolg, die Besu­cher konn­ten am heu­ti­gen ers­ten Sams­tag im Okto­ber gus­tie­ren und ein­kau­fen. Der teil­wei­se star­ke Föhn­sturm, hat dem Markt Gott sei Dank kei­nen Abbruch getan: „die Kun­den sind zahl­reich gekom­men, wir sind sehr zufrie­den!“ so ein Ver­käu­fer am Markt in Alt­müns­ter.

Eine gro­ße Aus­wahl an Pro­duk­ten hei­mi­scher Viel­falt wur­de gebo­ten, aber auch Rekor­de, die sich sehen las­sen kön­nen. So bot eine Ver­käu­fe­rin einen Hok­kai­do, mit sage und schrei­be 30 Kilo an. Der wur­de in Haus­halts­ge­rech­te Stü­cke zer­legt und ver­kauft.

Was auf einen herbst­lich gestimm­ten Markt nicht feh­len darf, sind Deko-Arti­kel, um den Wohn­be­reich herbst­li­cher zu gestal­ten. Alles in allem kann man von einem sehr erfolg­rei­chen Markt spre­chen und muss aber auch die Dis­zi­plin der Besu­cher in Beson­de­rem erwäh­nen: Mas­ken­pflicht und Des­in­fek­ti­on wer­den vor­bild­lich ein­ge­hal­ten.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer