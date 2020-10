Heuer kein Schlösseradvent in Gmunden

Der tra­di­tio­nel­le Schlös­ser­ad­vent im See- und Land­schloss Ort in Gmun­den wird heu­er auf­grund der aktu­el­len COVID 19 Situa­ti­on nicht statt­fin­den. Das hat die ARGE Schlös­ser Advent am Frei­tag bekannt gege­ben. “Wir haben uns die Ent­schei­dung nicht leicht gemacht, aber letzt­end­lich steht für uns die Gesund­heit der Besu­cher, Aus­stel­ler und Mit­ar­bei­ter über allem!”, heißt es sei­tens der Ver­an­stal­ter.

Was für ein außer­ge­wöhn­li­ches Jahr — „Covid 19“ ist das alles beherr­schen­de The­ma! Nach dem anfäng­lich kom­plet­ten Lock­down im März, folg­ten über den Som­mer ers­te Locke­rungs­maß­nah­men der Regie­rung, die uns Hoff­nung gaben, an der Pla­nung des Schlös­ser Advents, wenn auch ver­spä­tet und mit zahl­rei­chen Änderungen/Auflagen, fest­zu­hal­ten.

Dabei haben wir neue Vari­an­ten über­legt, unzäh­li­ge Gesprä­che geführt, Plä­ne gezeich­net und Kon­zep­te ver­fasst, immer mit dem gewis­sen Opti­mis­mus, doch noch eine Mög­lich­keit für die ord­nungs­ge­mä­ße Durch­füh­rung des Schlös­ser Advents zu fin­den, ist er doch seit 10 Jah­ren das High­light in der Vor­weih­nachts­zeit am Traun­see. Zwei Mal in Fol­ge wur­de die­ser wegen sei­ner Hand­werks­künst­ler, dem ein­zig­ar­ti­gen Ambi­en­te samt See­be­leuch­tung, musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen und kuli­na­ri­schen Genüs­sen von Fal­staff zum schöns­ten Weih­nachts­markt Ober­ös­ter­reichs gekürt. Beson­de­rer Anzie­hungs­punkt ist auch die Viel­zahl an tra­di­tio­nel­len Hand­werks­aus­stel­lern, die vor allem in den Innen­räu­men des See- und Land­schlos­ses Orth ihre Pro­duk­te prä­sen­tie­ren.

Nach Bekannt­ga­be der Bun­des­re­gie­rung vom 17.09., wonach die Bestim­mun­gen und Auf­la­gen für Ver­an­stal­tun­gen erneut ver­schärft wur­den war klar, dass unter die­sen Umstän­den der Schlös­ser Advent sei­ner gewohn­ten Qua­li­tät und den hohen Erwar­tun­gen nicht nach­kom­men kann.

„Wir haben uns die Ent­schei­dung nicht leicht gemacht. Letzt­end­lich kamen wir aber schwe­ren Her­zens zum Ent­schluss, die­ses Jahr die Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung in den bei­den Schlös­sern nicht abzu­hal­ten. Die Gesund­heit unse­rer Besu­cher aus dem In- und Aus­land und unse­rer Aus­stel­ler und Mit­ar­bei­ter steht über allem. Dar­über hin­aus ist das orga­ni­sa­to­ri­sche und wirt­schaft­li­che Risi­ko wei­ter­hin nicht abzu­schät­zen für den Fall, dass wei­te­re, noch schär­fe­re, zum Teil kurz­fris­ti­ge Maß­nah­men für die bevor­ste­hen­de kal­te Jah­res­zeit von der Bun­des­re­gie­rung ange­ord­net wer­den. (Stich­wort: Ampel oder Lock­down)

Wel­che Aus­wir­kun­gen die Absa­ge auf die gesam­te Regi­on haben wird, zeigt das fol­gen­de State­ment von Andre­as Mur­ray, Tou­ris­mus­di­rek­tor Traun­see Alm­tal: „Die Absa­ge des Schlös­ser Advents ist für die Regi­on Traun­see Alm­tal sehr bedau­erns­wert. Ich habe vol­les Ver­ständ­nis dafür, die aktu­el­le Lage und vor allem das Unwis­sen was in 1 1⁄2 Mona­te sein wird, macht es für den Ver­an­stal­ter nicht leicht. Für die Betrie­be in der Regi­on bedeu­tet die Absa­ge des Schlös­ser Advents einen Wert­schöp­fungs­ver­lust von über 2 Mil­lio­nen Euro. Wir alle dür­fen auf das Jahr 2021 hof­fen und ich darf mich jetzt schon bei den Ver­an­stal­tern dafür bedan­ken.“

In die­sem Sinn: Hof­fen wir, dass sich zeit­nah die Situa­ti­on ent­spannt und Ver­an­stal­tun­gen schon bald wie­der in gewohn­ter Wei­se statt­fin­den kön­nen. Bis dahin blei­ben wir krea­tiv und moti­viert um viel­leicht noch mit der einen oder ande­ren Idee für Über­ra­schung zu sor­gen.

Bis dahin alles Gute, vor allem Gesund­heit