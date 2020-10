Indian Summer“ am Offensee bei Ebensee

Der Offen­see ist wohl einer der schöns­ten Orte unse­rer Hei­mat und dies zu jeder Jah­res­zeit. Aber ganz beson­ders ein­drucks­voll prä­sen­tiert sich die­ses Natur­ju­wel im Herbst. War­um in die Fer­ne schwei­fen, sieh das Gute liegt so nah! Man muss nicht nach Cana­da um den “Indian Sum­mer” zu erle­ben.

Dies geht auch ganz in der Nähe, vor­aus­ge­setzt man ist in der glück­li­chen Lage im Salz­kam­mer­gut zu Hau­se zu sein. Ges­tern Diens­tag 20.10.2020 haben das Wet­ter und die Stim­mung so rich­tig gepasst. Aber seht selbst was wir bei unse­rem Besuch am Offen­see erlebt haben!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS