JHV der Funkamateure Bad Ischl

Sat­zungs­ge­mäß nach 2018 fand am 2. Okto­ber 2020 ab 20:00 die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der OG. Bad Ischl der Funk­ama­teu­re im OAFV

(ADL: 504) statt. Ursprüng­lich für April geplant wur­de sie auf Okto­ber ver­scho­ben. Lei­der lie­ßen die zur­zeit gel­ten­den Vor­schrif­ten bezüg­lich COVID

19 auch im Okto­ber kein per­sön­li­ches Tref­fen im Gh. „ZUR WACHT“ zu. Des­halb erfolg­te die JHV – erst­mals in der Geschich­te des Clubs — in Form

einer Video-Kon­fe­renz.

Vir­tu­ell anwe­send waren 9 Funk­ama­teu­rin­nen und Funk­ama­teu­re. Zusam­men mit den Mit­glie­dern, die ihr Stimm­recht anwe­sen­den Funk­freun­den für die Wahl über­tra­gen haben, waren es in Sum­me 15 Stimm­be­rech­tig­te. Nach einer War­te­zeit von 30 Minu­ten begann die JHV und die Neu­wahl.

Als Wahl­lei­ter fun­gier­te OM Franz Wim­mer (OE5VFM). Nach einer Gedenk­mi­nu­te für unse­re ver­stor­be­nen Mit­glie­der OE5ABI, OE5LJL und OE5LHL, sowie den Rechen­schafts­be­rich­ten von Obfrau Elfie Klier (OE6YFE), und des Schatz­meis­ters Franz Wim­mer (OE5VFM) erfolg­te die

Ent­las­tung des Vor­stands und des Schatz­meis­ters durch den Rech­nungs­prü­fer Hel­mut Sche­rer (OE5HVN). Dar­auf hin trat die Vor­stand­schaft zurück und es folg­te die Neu­wahl.

Die­se erfolg­te in allen Punk­ten ein­stim­mig und ohne Stimm­ent­hal­tun­gen bzw. Gegen­stim­men und brach­te fol­gen­des Ergeb­nis:

Obfrau: Elfrie­de Klier (OE6YFE)

Obfrau-Stv. + Pres­se-Refe­rat: Ingo König (OE2IKN)

Schatz­meis­ter: Franz Wim­mer (OE5VFM)

Rech­nungs­prü­fer: Hel­mut Sche­rer (OE5HVN), sowie neu …

Ing. Ger­hard Lipo­vec (OE5LLL)

Der alte und neue Vor­stand bedankt sich hier­mit für das ihm ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en. Eben­so wur­de ein­stim­mig beschlos­sen unse­rem am 1. Juni 2020 ver­stor­be­nen Grün­dungs­mit­glied Hel­mut Lich­ten­eg­ger (OE5LHL) post­hum die Ehren­mit­glied­schaft unse­res Ver­eins zu ver­lei­hen!

