Rauferei in Asylunterkunft

Wie die Poli­zei am Don­ners­tag berich­tet, kam es ver­gan­ge­nes Wochen­en­de in einer Asyl­un­ter­kunft in St. Geor­gen im Atter­gau zu einer Schlä­ge­rei

Am 24. Okto­ber 2020 gegen 23 Uhr hat­ten ein 22-jäh­ri­ger Ägyp­ter und drei Syrer im Alter von 25, 29 und 40 Jah­ren in einem Zim­mer der Betreu­ungs­stel­le eine ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung nach einer Mei­nungs­ver­schie­den­heit.

Als die­se eska­lier­te schlu­gen sich die vier Asyl­wer­ber, dabei wur­de der Ägyp­ter ver­letzt. Er begab sich am nächs­ten Tag selbst­stän­dig zur Unter­su­chung in ein Kran­ken­haus. Eine Ein­ver­nah­me wur­de bereits durch­ge­führt – die Ermitt­lun­gen lau­fen noch.

Quel­le: Poli­zei OÖ