Seebrücke braucht Hilfe

Drei Kin­der ohne jede Sicher­heit

Seit sechs Jah­ren lebt die Nige­ria­ne­rin Cora mit ihren drei Kin­dern in Vöck­la­bruck. Alle Anträ­ge auf recht­mä­ßi­gen Auf­ent­halt wur­den abge­lehnt. Die Kin­der sind bes­tens inte­griert – ins Leben, nicht ins sozia­le Netz. Pre­kä­re Wohn­si­tua­ti­on, kei­ne Kran­ken­ver­si­che­rung, kein Geld für Essen, Klei­dung oder Schul­sa­chen. Die See­brü­cke Vöck­la­bruck bit­tet drin­gend um finan­zi­el­le Unter­stüt­zung.

Durch die afri­ka­ni­sche Wüs­te, über das Mit­tel­meer und den hal­ben euro­päi­schen Kon­ti­nent ist Cora geflüch­tet. Sie woll­te Sicher­heit vor der Ter­ror­grup­pe Boku Haram, die allein für den Tod von bis zu 30.000 Men­schen in den letz­ten 10 Jah­ren ver­ant­wort­lich sein soll.

Auf ihrer Flucht hat sie drei Kin­der gebo­ren. Hamid ist 11 Jah­re alt, sei­ne Schwes­ter Bahar 8 Jah­re und Moha­mad kam vor 6 Jah­ren weni­ge Mona­te vor ihrer Ankunft 2014 in Öster­reich zur Welt. Auch der Jüngs­te geht seit Sep­tem­ber in die Schu­le. Cora selbst spricht sehr gut Eng­lisch und hat bereits eine Deutsch­prü­fung abge­legt.

Laut Behör­den gab es für Cora nie einen Flucht­grund. Sie habe kei­nen Anspruch auf Asyl, auch nicht auf sub­si­diä­ren Schutz. Nun wur­de auch ein Ein­spruch zur Ableh­nung des huma­ni­tä­ren Blei­be­rechts abge­wie­sen. Cora kann kaum mehr schla­fen, weil sich die Stra­fen für „ille­ga­len Auf­ent­halt“ inzwi­schen auf knapp 8.000 Euro belau­fen und ihr mit Ersatz­frei­heits­ent­zug gedroht wird.

Die Kin­der ken­nen Nige­ria nicht. Wer Hamid fragt, ob er nach Nige­ria will, bekommt eine Ant­wort im ober­ös­ter­rei­chi­schen Dia­lekt: „Oba sicha ned!“ Er enga­giert sich bei der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr und hat dort Freun­de gefun­den. Bahar ist bei ihren Mit­schü­le­rin­nen beliebt, weil sie schma­le Zopf­fri­su­ren flech­ten kann. Und Moha­mad meint: „Mia gfoits do.“ Die See­brü­cke Vöck­la­bruck unter­stützt die Fami­lie, wo sie nur kann.

Momen­tan wird drin­gend eine Wohn­mög­lich­keit ab Dezem­ber gesucht, das aktu­el­le Quar­tier wird abge­ris­sen. Auch finan­zi­el­le Unter­stüt­zung ist drin­gend not­wen­dig – für das All­tags­le­ben, die Mie­te und für einen wei­te­ren Antrag, damit wenigs­tens die Kin­der hier nicht mehr „ille­gal“ leben müs­sen.

Wer der vier­köp­fi­gen Fami­lie eine Mini-Woh­nung ver­mie­ten kann, ruft bit­te an unter 0699/115 00 462. Wer ein Geld zur Ver­fü­gung stel­len will, über­weist das bit­te auf das Kon­to des Ver­ei­nes Sozi­al­zen­trum Vöck­la­bruck mit der Num­mer: AT36 1860 0000 1609 5879. Bit­te unbe­dingt das Stoíchwort „Coras Kin­der“ ange­ben. Die Spen­de ist steu­er­lich absetz­bar.

Foto: See­brü­cke