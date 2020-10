Sigrun Kleinrath bei Alpencup in Klingenthal wieder TOP

An die­sem Wochen­en­de gab es noch zum Abschluss der (weni­gen) Som­mer­be­wer­be für die Nor­di­schen Kom­bi­nie­rer einen Alpen­cup in Klin­gen­thal (Deutsch­land). Sig­run Klein­rath konn­te sich inter­na­tio­nal gut in Sze­ne set­zen. Mit Rang … nach dem Sprin­gen am Sams­tag reich­te es noch nicht ganz für das obers­te Sto­ckerl.

Aber Platz 3 im gut beset­zen Star­ter­feld war eine gute Leis­tung, die sie am Sonn­tag top­pen konn­te. Den Grund­stein setz­te Sig­run schon im Sprin­gen. Mit ihrem 77,5m- Sprung und 104,5 Punk­ten ging sie mit 16,9 Sekun­den Vor­sprung auf die Ski­rol­ler­stre­cke. Die­sen Rück­stand konn­ten die Kon­kur­ren­tin­nen nicht mehr auf­ho­len und somit konn­te sich die jun­ge Ath­le­tin aus Alt­müns­ter wie­der als Sie­ge­rin fei­ern las­sen.

Foto: Cle­mens Derg­nac