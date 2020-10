Silberne Kulturmedaille für Gernot Gföllner

Im Rah­men einer Fei­er im Stei­ner­nen Saal des Land­hau­ses in Linz wur­de Dipl. Päd. Ger­not Gföll­ner die Sil­ber­ne Kul­tur­me­dail­le des Lan­des O.Ö. durch Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer über­reicht. In sei­ner Lau­da­tio wies der Lan­des­haupt­mann auf die viel­fäl­ti­gen Tätig­kei­ten in der Brauch­tums- und Hei­mat­pfle­ge hin.

Sei es als lang­jäh­rig Mit­wir­ken­der bei der Goi­se­rer Kla­ri­net­ten­mu­si, bei der Salz­kam­mer­gut Gei­gen­mu­si, der Tur­ner­mu­si oder als Sän­ger bei den Hol­ler­schnaps­zuz­lern. Als Lei­ter von vie­len Volks­tanz­kur­sen und Aben­den an Schu­len und Ver­ei­nen, Gestal­ter von Fei­ern, Pas­sen­füh­rer beim Glöck­ler­lauf , Pascher­se­mi­na­re, Sing­kreis­lei­ter und Her­aus­ge­ber von Lie­der­büchl. Dazu noch Obmann des Turn­ver­ein Gmun­den 1861 seit dem Jah­re 2004.

Foto: pri­vat