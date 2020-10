Tutoren erleichtern den Schulstart

Ein „Arbeits-Pick­nick“ der beson­de­ren Art an den Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl

An den Tou­ris­mus­schu­len ticken die Uhren ein wenig anders – bedingt durch die Pflicht­prak­ti­ka in den Som­mer­mo­na­ten star­te­te der regu­lä­re Schul­be­trieb erst letz­te Woche. So konn­ten die Tuto­rin­nen und Tuto­ren aus den drit­ten Klas­sen ihre Schütz­lin­ge – die „Jahr­lin­ge“ – erst jetzt begrü­ßen.

Und wo kann ein ers­tes Ken­nen­ler­nen unge­zwun­ge­ner erfol­gen als bei einer gemein­sa­men Jau­se? – Daher wur­de gleich ein gemein­schaft­li­ches „Pro­jekt“ in Angriff genom­men – es wur­den in der wär­men­den Herbst­son­ne Tische gedeckt sowie geschmückt und anschlie­ßend eine Klei­nig­keit geges­sen. In die­ser ent­spann­ten Atmo­sphä­re knüpf­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ers­te Kon­tak­te und erfuh­ren so man­che „Schul­ge­heim­nis­se“.

Wie wert­voll sol­che klas­sen­über­grei­fen­den Akti­vi­tä­ten sind, beton­ten auch Maga. Bar­ba­ra Mös­lin­ger, die Lei­te­rin des Tuto­ren­pro­jekts und Mag. Dr. Bern­hard Spitz­bart, bei­de Klas­sen­vor­stän­de der ers­ten Jahr­gän­ge: „Es ist wich­tig, dass sich Schü­le­rin­nen und Schü­ler beim Neu­start nicht allein gelas­sen füh­len. Und in man­chen Din­gen kön­nen Jugend­li­che aus höhe­ren Klas­sen sicher bes­ser hel­fen als wir Lehr­kräf­te. Gemein­schaft, Unter­stüt­zung und Hil­fe sind in Zei­ten wie die­sen beson­ders wich­tig, auch wenn ein Coro­na-Abstand gehal­ten wer­den muss.“

Foto: TS-Rei­ma­ir