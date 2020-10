Unfall-Lenker verwandelt Radweg in Schlachtfeld

In ein regel­rech­tes Schlacht­feld ver­wan­del­te ges­tern in den Abend­stun­den der Len­ker eines Unfall­fahr­zeu­ges den Rad­weg in der Rein­tal­stra­ße in Laa­kir­chen.

Das wahr­schein­lich mit weit über­höh­ter Geschwin­dig­keit von Rein­tal in Rich­tung Zen­trum fah­ren­de Fahr­zeug kam von der Fahr­bahn ab, riss meh­re­re Rand­stei­ne und Ver­kehrs­zei­chen aus der Ver­an­ke­rung und blieb schluss­end­lich auf dem Rad/Gehweg im Bereich des Park­plat­zes der Laa­kir­chen Papier AG lie­gen.

Den ein­tref­fen­den Ein­satz­kräf­ten von Feu­er­wehr und Poli­zei bot sich ein Bild der Ver­wüs­tung. Zum Glück befan­den sich zum Unfall­zeit­punkt kei­ne Fuß­gän­ger oder Rad­fah­rer auf dem stark fre­quen­tier­ten Weg. Um alle Fahr­strei­fen wie­der frei­ma­chen zu kön­nen, muss­te von der Feu­er­wehr sogar eine Ber­ge­sche­re ein­ge­setzt wer­den, damit die unter dem Fahr­zeug ver­keil­ten Tei­le von Ver­kehrs­zei­chen ent­fernt wer­den konn­ten.

Da der Len­ker nicht mehr am Unfall­ort anzu­tref­fen war, wur­de er von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Laa­kir­chen aus­ge­forscht.

Bericht & Fotos: Feu­er­wehr Laa­kir­chen