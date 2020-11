Wanderer auf gesperrtem Soleleitungsweg tot gefunden

Ein abgän­gi­ger Mann wur­de ges­tern von den Ein­satz­kräf­ten tot gefun­den. Der 67-Jäh­ri­ge war zuvor ent­lang des gesperr­ten Sole­lei­tungs­wegs von Hall­statt nach Bad Goi­sern gewan­dert.

Ein Mann aus dem Bezirk Gmun­den woll­te am 24. Novem­ber 2020 gegen 10:30 Uhr in Hall­statt allein zu Fuß ent­lang des gesperr­ten Sole­lei­tungs­wegs bis nach Bad Goi­sern wan­dern. Dem Mann war die Stre­cke gut bekannt, da er die­se Tour wöchent­lich unter­nahm, berich­tet die Poli­zei.

Ange­hö­ri­ge alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te

Gegen 16:45 Uhr zeig­te sei­ne Toch­ter bei der Poli­zei an, dass sie und ihre Mut­ter sich Sor­gen um den 67-Jäh­ri­gen machen. Nor­ma­ler­wei­se brau­che er für die­se Stre­cke in etwa 2 ½ Stun­den, er sei aber bis jetzt nicht am Ziel ange­kom­men. Aus die­sem Grund wur­den die Berg­ret­tungs­dienst­stel­len Hall­statt und Bad Goi­sern zur Per­so­nen­su­che alar­miert.

Ver­miss­ter von Berg­ret­tern und Alpin­po­li­zei leb­los gefun­den

Berg­ret­ter und drei Alpin­po­li­zis­ten such­ten in der bereits ein­ge­setz­ten Dun­kel­heit die Stre­cke von etwa 10 Kilo­me­tern Län­ge zu Fuß ab. Nach nur kur­zer Such­zeit wur­de der Ver­miss­te am Sole­lei­tungs­weg am Bauch lie­gend leb­los gefun­den. Laut Poli­zei sei der Mann schon län­ger an die­sem Ort gele­gen.

Todes­ur­sa­che unbe­kannt

Der Leich­nam wur­de von den Mit­glie­dern des Berg­ret­tungs­diens­tes Hall­statt ter­res­trisch abtrans­por­tiert. Die genaue Todes­ur­sa­che ist noch unbe­kannt, Fremd­ver­schul­den wird der­zeit jedoch aus­ge­schlos­sen, so die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos: BRD Hall­statt