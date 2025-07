Glanegg/Salzburg. Bei der Bereichs­meis­ter­schaft im Schie­ßen am Schieß­platz Glan­egg stell­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ihre Treff­si­cher­heit ein­drucks­voll unter Beweis. Sol­da­tin­nen und Sol­da­ten aus dem gesam­ten Bun­des­land Salz­burg gin­gen mit dem Sturm­ge­wehr 77 sowie der Pis­to­le 80 an den Start.

Beson­ders erfolg­reich zeig­te sich Offi­ziers­stell­ver­tre­ter Fran­zis­ka Per­te­rer aus Bad Aus­see. Die Ange­hö­ri­ge der Direk­ti­on 4/Logistik in der Schwar­zen­berg-Kaser­ne sicher­te sich den Meis­ter­ti­tel im Bewerb mit dem Sturm­ge­wehr 77. Die­ser bestand aus zwei Durch­gän­gen: einem Prä­zi­si­ons­schie­ßen mit zehn Schuss in sechs Minu­ten sowie einer Schnell­feu­er­se­rie mit eben­falls zehn Schuss auf ein 200 Meter ent­fern­tes Ziel – in nur einer Minute.

Die Sie­ger­eh­rung nahm der Salz­bur­ger Mili­tär­kom­man­dant, Bri­ga­dier Peter Schin­nerl, per­sön­lich vor. Er zeig­te sich stolz auf die gezeig­ten Leis­tun­gen: „Schie­ßen ist eine der Kern­kom­pe­ten­zen des Sol­da­ten. Sol­che Wett­kämp­fe sind wich­tig, um die­se Fähig­kei­ten zu fes­ti­gen und wei­ter­zu­ent­wi­ckeln“, beton­te Schinnerl.

Die Ver­an­stal­tung unter­strich ein­mal mehr die Bedeu­tung regel­mä­ßi­ger Aus­bil­dungs­wett­be­wer­be im Bun­des­heer zur Stär­kung der Ein­satz­be­reit­schaft und Pro­fes­sio­na­li­tät der Truppe.