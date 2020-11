Adventmarkt Altmünster und Neukirchen abgesagt

Die bei­den Advent­märk­te in Alt­müns­ter und Neu­kir­chen müs­sen auf­grund der aktu­el­len COVID-Situa­ti­on abge­sagt wer­den. Für alle, die kei­ne Lebens­mit­tel bzw. Geträn­ke zum Ver­zehr vor Ort ver­kau­fen, besteht trotz Absa­ge noch eine Mög­lich­keit für den Ver­kauf!

Auf­grund der aktu­el­len COVID-19-Situa­ti­on wer­den die für heu­er geplan­ten Advent­märk­te in Alt­müns­ter sowie in Neu­kir­chen abge­sagt. Für Handwerksaussteller/innen und Kekserlverkäufer/innen besteht trotz all­dem die Mög­lich­keit, ihre Ware anzu­bie­ten. Lebens­mit­tel, die nicht vor Ort für den Ver­zehr gedacht sind, sowie ande­re Waren kön­nen am Alt­müns­te­r­er Bau­ern­markt am 5. Dezem­ber 2020 ver­kauft wer­den.

Bei Inter­es­se kön­nen sich Ver­ei­ne und ande­re Bürger/innen bei Bau­ern­markt-Orga­ni­sa­to­rin Anna Krois­mayr unter der Tel. 07612/87611 ‑229 mel­den.

Foto: Tou­ris­mus­ver­band Traun­see-Alm­tal