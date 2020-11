Christbaumverkauf bei der HFW Bad Ischl

Am Mon­tag, 07. Dezem­ber 2020 fällt der Start­schuss für den all­jähr­li­chen Christ­baum­ver­kauf bei der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, Stift­erkai 15, Zufahrt über Bad Isch­ler Bahn­hof. Auf Grund der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on muss­te der Ver­kaufs­start ver­scho­ben wer­den. Tele­fo­ni­sche Bestel­lun­gen sind unter der Tel-Nr. 06132/ 24131 mög­lich!

Öff­nungs­zei­ten

Die Öff­nungs­zei­ten sind Mon­tag bis Frei­tag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Sams­tag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Ger­ne wer­den wäh­rend den Öff­nungs­zei­ten Anfra­gen ent­ge­gen genom­men, hier­bei errei­chen Sie das Christ­baum-Team unter der Tele­fon­num­mer 06132/ 24131.

Am Diens­tag, 08. Dezem­ber ist – wie alle Jah­re — von 09.00 bis 12.00 Uhr geöff­net.

Tele­fo­ni­sche Bestel­lung samt Gra­tis Lie­fe­rung mög­lich

Ger­ne wer­den tele­fo­ni­sche Bestel­lun­gen ent­ge­gen genom­men. Haben Sie kein Auto, oder ist das Auto für die Lie­fe­rung zu klein, dann wer­den die Bäu­me auch ger­ne gra­tis zu Ihnen nach Hau­se gelie­fert.

Hei­mi­sche Bäu­me

Ange­bo­ten wer­den neben hei­mi­schen Fich­ten auch Nord­mannstan­nen aus Kall­ham (Bezirk Gries­kir­chen).

Prei­se blei­ben gleich

Auch preis­lich bleibt Alles beim Alten, berich­tet E‑AW Franz Leith­ner: „auf eine Preis­er­hö­hung für Fich­ten und Tan­nen wur­de auch im heu­ri­gen Jahr ver­zich­tet. Somit sind die Prei­se, aus den drei vor­an­ge­ga­ne­nen Jah­ren, auch heu­er die Glei­chen. Gleich­zei­tig unter­stüt­zen sie mit Ihrem Ein­kauf eine gute Sache. Der Rein­erlös wird aus­schließ­lich zum Ankauf not­wen­di­ger Ein­satz­ge­rä­te ver­wen­det und kommt somit der Bevöl­ke­rung im Ernst­fall wie­der zu Gute.”

Freu­de bei der HFW Bad Ischl

Die Kame­ra­den der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl freu­en sich recht herz­lich auf Ihren Ein­kauf. Natür­lich wer­den sie wie gewohnt per­sön­lich und fach­män­nisch bera­ten, sodass Sie Ihren Wunsch­christ­baum fin­den wer­den.

Feu­er­lö­scherüber­prü­fung am Sa. 12. Dezem­ber

Am Sams­tag, 12. Dezem­ber 2020 fin­det von 08:00–12:00 Uhr, in der Zeug­stät­te der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl ein Feu­er­lö­scherüber­prü­fung statt. Bei die­ser Gele­gen­heit kön­nen auch neue Hand­feu­er­lö­scher erwor­ben wer­den.

Bereits ab 07. Dezem­ber 2020 kön­nen, wäh­rend der Ver­kaufs­zei­ten — des Christ­baum­ver­kau­fes — Feu­er­lö­scher (09.00 Uhr bis 16.00 Uhr), wel­che einer Über­prü­fung bedür­fen, abge­ge­ben wer­den und am Sams­tag 12. Dezem­ber wie­der abge­holt wer­den.

Foto: ff-badischl.at