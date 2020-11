Gmunden schnürt weiteres Corona-Hilfspaket für den Handel und die Wirtschaft

Da der Han­del durch die Aus­ru­fung eines neu­en schar­fen Lock­downs bis ein­schließ­lich 6. Dezem­ber sei­ne Pfor­ten schlie­ßen muss, hat die Stadt­ge­mein­de Gmun­den spon­tan ein wei­te­res Coro­na-Hilfs­pa­ket erar­bei­tet. Von die­sem sol­len natür­lich die hei­mi­schen Betrie­be, aber auch deren Kun­din­nen und Kun­den pro­fi­tie­ren.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, Wirt­schafts­re­fe­rent Vzbgm. Wolf­gang Schlair und Finanz­stadt­rat Tho­mas Höpolt­se­der über die Beweg­grün­de für die mas­si­ve Unter­stüt­zung: „Wir wol­len die Gmund­ner Han­dels­be­trie­be in die­ser schwe­ren Zeit nach­hal­tig unter­stüt­zen und die Men­schen dazu ani­mie­ren, trotz des Lock­downs regio­nal ein­zu­kau­fen. Obers­tes Ziel ist, ab 7.12. nach pro­gnos­ti­zier­ter Auf­he­bung der Ein­schrän­kun­gen Leben in die Stadt Gmun­den zu brin­gen. Machen wir die Online-Rie­sen nicht noch rei­cher, son­dern erklä­ren wir uns jetzt soli­da­risch mit der Gmund­ner Wirt­schaft, denn Ein­kau­fen in der Regi­on sichert auch Arbeits­plät­ze in der Regi­on!“

Das Paket beinhal­tet 5 wesent­li­che Punk­te:

Vom 7.12. bis 24.12. Refun­die­rung der Park­ge­büh­ren auf den gebüh­ren­pflich­ti­gen Park­plät­zen in der Innen­stadt sowie der Ein­zel- und Tages­ti­ckets für die Traun­see­tram und die City­bus­se im Stadt­ge­biet

Gegen Vor­la­ge der Park­schei­ne (Kurz­park­zo­ne, Tages­ti­ckets) im Innen­stadt­be­reich bzw. Tickets für den öffent­li­chen Ver­kehr kommt es im Zeit­raum von 7.12. bis 24.12. zu einer Refun­die­rung in der Höhe von max. 20€ pro Per­son. Dafür wird im ehe­ma­li­gen Tou­ris­mus­bü­ro im Rat­haus (rechts neben dem Haupt­ein­gang) für die­sen Zeit­raum eine zen­tra­le Ser­vice­stel­le instal­liert, wo von Mon­tag bis Sams­tag jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr die Tickets abge­ge­ben wer­den kön­nen und die Aus­zah­lung sofort erfolgt.

Vom 7.12. bis 24.12. gibt es für die ers­ten 1.000 Ein­käu­fe bei Gmund­ner Han­dels­be­trie­ben in der Höhe von mind. 100€ 2 Gmun­den-Gut­schei­ne im Wert von je 10 €

Die­se För­de­rung wird auf die Gmund­ner Betrie­be beschränkt, Han­dels­ket­ten sind davon aus­ge­nom­men. Auch hier erfolgt die Abwick­lung über die zen­tra­le Stel­le im Rat­haus. Die­se Gut­schein-Akti­on ist daher mit 20.000 € gede­ckelt und gilt jeweils nur für eine Per­son.

Gewinn­spiel für alle Ein­käu­fe bei Gmund­ner Han­dels­be­trie­ben ab 100€

Alle Kun­din­nen und Kun­den, wel­che im Zeit­raum von 7.12. bis 24.12. in der Ser­vice­stel­le im Rat­haus die Ein­kaufs­rech­nung in der Höhe von mind.100€ abge­ben, neh­men an einem Gewinn­spiel der Stadt­ge­mein­de teil. Der 1. Preis sind Gmund­ner Ein­kaufs­gut­schei­ne im Wert von 1000€, der 2. Preis im Wert von 750€, der 3. Preis im Wert von 500€, der 4. bis 20 Preis im Wert von je 100€.

Auf­sto­ckung der Decke­lung für die Über­nah­me der Zustell­kos­ten nach Online-Ein­käu­fen bei Gmund­ner Betrie­ben ab sofort auf 10.000€

Die Stadt­ge­mein­de über­nimmt ab sofort für alle Kun­din­nen und Kun­den, wel­che auf der Gmund­ner Online-Platt­form www.gmunden-stilvollshoppen.at ein­kau­fen, die Zustell­kos­ten. Der dafür bud­ge­tier­te Betrag wur­de von 5.000€ auf 10.000€ erhöht.

Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de in Form einer Inse­rat­kam­pa­gne

Die Stadt­ge­mein­de schal­tet in regio­na­len Medi­en zur lau­fen­den Infor­ma­ti­on der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Inse­ra­te, um die ange­führ­ten Maß­nah­men zum Woh­le der Gmund­ner Han­dels­be­trie­be ent­spre­chend zu publi­zie­ren.

Bgm. Ste­fan Krapf, Vzbgm. Wolf­gang Schlair und Finanz­stadt­rat Tho­mas Höpolt­se­der rich­ten einen instän­di­gen Appell an die Gmund­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: „War­ten Sie bit­te mit den Weih­nachts­ein­käu­fen bis zum 7. 12. und ver­zich­ten Sie jetzt auf Online-Käu­fe bei den Inter­net-Gigan­ten. Die Gmund­ner Betrie­be benö­ti­gen jetzt drin­gend unse­re Soli­da­ri­tät. Wer jetzt hilft, hilft dop­pelt!“