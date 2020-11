Laufbewerbe bei der „Salzkammergut Trophy Individuell“

Trip­pel für Lokal­ma­ta­dor Andre­as Engl­brecht

Bad Goi­sern; Da es in die­sem Coro­na-gepräg­ten Jahr auch für Lauf­be­geis­ter­te fast gar kei­ne Bewer­be gab, ent­schloss sich das Team der Salz­kam­mer­gut Tro­phy kurz­fris­tig, auch Lauf­stre­cken zur indi­vi­du­el­len Teil­nah­me anzu­bie­ten.

Ins­ge­samt wur­den ab August 3 ver­schie­den lan­ge Lauf­stre­cken eröff­net. Der Trau­n­uferlauf mit 4,6 Kilo­me­ter sowie die 13 KM Wei­ßen­bach­run­de hat­ten ihren Start- und Ziel­punkt beim Wei­ßen­bach­wirt in Bad Goi­sern. Die Ende Sep­tem­ber noch kurz­fris­tig gestar­te­te Halb­ma­ra­thon­di­stanz „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“ mit Start und Ende im Sis­si­park in Bad Ischl führ­te über Lauf­fen und den Traun­rei­ter­weg bis zur Goi­se­rer Ort­schaft Görb, wo gewen­det wur­de.

Auch wur­den eini­ge spe­zi­el­le Lauf­ta­ge ver­an­stal­tet, wo den Teil­neh­mer ua. Labe­sta­tio­nen zur Ver­fü­gung gestellt wur­den. Am letz­ten Lauf­tag, bei dem noch­mals der Halb­ma­ra­thon am Pro­gramm stand, gewann Andre­as Engl­brecht vom Team Sport Lich­ten­eg­ger aus Bad Goi­sern mit knapp drei Minu­ten Vor­sprung auf den Isch­ler Lokal­ma­ta­dor Andre­as Pfandlbau­er. Engl­brecht hol­te sich damit auch den Sieg auf allen drei Lauf­stre­cken.

Alle Lauf-Ergeb­nis­se fin­det man online unter www.trophy.at/lauf!

Die schnells­ten 3 der Lauf­be­wer­be im Rah­men der „Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell“:

+ Trau­n­uferlauf 4,6 KM:

Damen: 1. Anja Neumann/Bad Goi­sern, 2. Chris­ti­na Herbst/LTU Linz, 3. Julia Evangelist/Team Sport Lichtenegger/Alpin X;

Her­ren: 1. Andre­as Englbrecht/Team Sport Lich­ten­eg­ger, 2. Domi­nik Egger/La Spor­ti­va Moun­tain Run­ning Team, 3. Chris­toph Vierthaler/Salming Aus­tria Run­ning Team;

+ Wei­ßen­bach­run­de 13 KM:

Damen: 1. Karin Wunderlich/Haag (GER), 2. Julia Evangelist/Team Sport Lichtenegger/Alpin X, 3. Anja Neumann/Bad Goi­sern;

Her­ren: 1. Andre­as Englbrecht/Team Sport Lich­ten­eg­ger, 2. Robert Gruber/Bodyform ASVÖ Salz­burg, 3. Micha­el Urstöger/De Bet­tin Spar­kas­se Salz­kam­mer­gut;

+ Halb­ma­ra­thon 21 KM „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“:

Damen: 1. Mar­ti­na Staufer/Seewalchen, 2. Chris­ti­na Herbst/LTU Linz, 3. Car­men Kühn/Ausdauerhelden (GER);

Her­ren: 1. Andre­as Englbrecht/Team Sport Lich­ten­eg­ger, 2. Andre­as Pfandlbauer/De Bet­tin Spar­kas­se Salz­kam­mer­gut, 3. Andre­as Satzinger/De Bet­tin Spar­kas­se Salz­kam­mer­gut;

Foto Peter Perstl