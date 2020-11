Nach Zahnarztbesuch festgenommen

Ein gezo­ge­ner Zahn sorg­te am Don­ners­tag in einer Zahn­arzt­pra­xis im Bezirk Vöck­la­bruck für einen Poli­zei­ein­satz.

Ein 28-jäh­ri­ger marok­ka­ni­scher Asyl­wer­ber aus dem Bezirk Vöck­la­bruck begab sich am 12. Novem­ber 2020 gegen 7 Uhr in eine Zahn­arzt­pra­xis im Bezirk Vöck­la­bruck. Nach­dem er behan­delt wur­de, for­der­te er plötz­lich den gezo­ge­nen Zahn vom letz­ten Zahn­arzt­be­such am 10.November 2020.

Da die­ser schon von den Mit­ar­bei­te­rin­nen der Zahn­arzt­pra­xis ent­sorgt wor­den war, wei­ger­te sich der 28-Jäh­ri­ge, trotz wie­der­hol­ten Auf­for­de­run­gen der Mit­ar­bei­te­rin­nen, die Zahn­arzt­pra­xis zu ver­las­sen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen rie­fen dar­auf­hin die Poli­zei.

Pati­ent ver­hielt sich unein­sich­tig und aggres­siv

Da aus dem zwei Tage zuvor lie­gen­den Ein­satz bekannt war, dass der 28-Jäh­ri­ge sehr unein­sich­tig und aggres­siv sei und am Ende fest­ge­nom­men wer­den muss­te, gin­gen zwei Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on St. Geor­gen i.A. zum Ein­satz­ort ab.

Die Strei­fen tra­fen um 7:34 Uhr ein, erklär­ten dem Mann, dass er sei­nen gezo­ge­nen Zahn nicht mehr zurück­ha­ben kön­ne und for­der­ten ihn auf, die Pra­xis zu ver­las­sen. Die­ser wur­de dar­auf­hin gegen­über den Beam­ten sehr aggres­siv und gab sich gänz­lich unein­sich­tig.

Fest­nah­me in Zahn­arzt­pra­xis

Der Asyl­wer­ber ges­ti­ku­lier­te wild mit den Armen, schrie laut her­um und woll­te die Räum­lich­kei­ten nicht ver­las­sen. Die Beam­ten mahn­ten den Mann wie­der­holt ab und droh­ten die Fest­nah­me an. Der 28-Jäh­ri­ge stell­te sein aggres­si­ves Ver­hal­ten jedoch nicht ein, wor­auf er um 7:45 Uhr fest­ge­nom­men und zur Poli­zei­in­spek­ti­on gebracht wur­de.

Quel­le: LPD OÖ